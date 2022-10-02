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Em apenas um mês

Venda de camisa do Brasil sobe 85% na OLX às vésperas da eleição

Além do impulso de demanda causado pela proximidade da Copa do Mundo, recentemente, o cenário eleitoral pode ter influenciado o movimento

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 07:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 07:40
O mercado de segunda mão das camisas da seleção brasileira deu um salto de quase 85% nas vendas em setembro, em relação a agosto, no site da OLX, plataforma de ecommerce especializada em usados.
As pesquisas sobre o produto no site cresceram quase 200% na mesma base de comparação, segundo a empresa.
A alta também foi grande na inserção de anúncios na plataforma, o que reflete a intenção de venda. O indicador subiu 90%, segundo a OLX.
Além do impulso de demanda causado pela proximidade da Copa do Mundo, recentemente, o cenário eleitoral pode ter influenciado o movimento, com a convocação feita por Bolsonaro para que seus eleitores fossem às urnas vestidos com as cores da bandeira.
A procura também cresceu fora do mercado de segunda mão, que tem enfrentado escassez do produto nas últimas semanas.

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