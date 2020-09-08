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Da Gasparilla ao Super Bowl: Tampa se prepara para o futebol americano

Buccanners, time da cidade sede da final do futebol americano, monta grande elenco para a temporada. Caso a Covid-19 não atrapalhe, evento tem tudo para ser sucesso na Flórida...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 13:19
Crédito: AFP
Tampa Bay irá receber o seu 5º Super Bowl, enquanto o estado da Flórida sediará o evento pela segunda vez consecutiva, após a última final ter sido realizada em Miami. Em uma região com clima quente é onde a NFL terá o seu clímax tanto no duelo dentro de campo, mas também no que o público pode esperar do evento como um todo na cidade.
Tampa Bay Area
Entre a última semana de janeiro e a primeira semana de fevereiro, até o dia sete, data da grande final, Tampa Bay será a Disney para os fãs do futebol americano. Próxima de Orlando, a cidade da Flórida irá chamar atenção por conta das diversas possibilidades de lazer que os residentes locais e turistas poderão aproveitar por conta do Super Bowl.
Paulo Mancha, comentarista da NFL nos canais ESPN, contou ao LANCE! que na cidade de Tampa há um evento chamado Gasparilla, uma espécie de carnaval aquático. A festa geralmente ocorre no último final de semana de janeiro e a região pode acabar emendando as celebrações com os eventos entorno Super Bowl caso a situação da pandemia da Covid-19 esteja controlada até janeiro.
O sonho
O sonho de chegar em um Super Bowl é tão grande que até o time da cidade, o Tampa bay Buccaneers, se reforçou com peças consagradas do esporte, como Tom Brady, Rob Gronkowski e Lesean McCoy, atletas que já conquistaram o troféu ao menos uma vez em suas vidas. Além disso, a franquia que faz homenagem aos mitos da região com os piratas busca ser o primeiro time a jogar uma final dentro de casa.

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