Cristiano Ronaldo chama acusação de estupro de 'fake news'

Craque da Juventus, Cristiano Ronaldo é acusado de estupro por americana Crédito: Juventus/Divulgação

Acusado de estuprar uma norte-americana em 2009, Cristiano Ronaldo negou que tenha violado a mulher. Kathryn Mayorga afirmou, em entrevista ao jornal alemão Der Spiegel, que foi abusada sexualmente pelo jogador português durante férias em Las Vegas (EUA), nove anos atrás. Pelas redes sociais, o atacante da Juventus procurou negar todas as acusações, chamando-as de fake news (notícias falsas). . Kathryn Mayorga afirmou, em entrevista ao jornal alemão Der Spiegel, que foi abusada sexualmente pelo jogador português durante férias em Las Vegas, nove anos atrás. Pelas redes sociais, o atacante da Juventus procurou negar todas as acusações, chamando-as de fake news (notícias falsas).

'fake news', eles querem se promover usando meu nome. É normal, eles querem se tornar famosos com o meu nome, é parte do meu trabalho, mas eu sou um homem feliz e está tudo bem", afirmou em seu perfil no Instagram. "O que foi publicado é uma, eles querem se promover usando meu nome. É normal, eles querem se tornar famosos com o meu nome, é parte do meu trabalho, mas eu sou um homem feliz e está tudo bem", afirmou em seu perfil no Instagram.

Face às acusações, a polícia de Las Vegas resolveu reabrir o caso. As acusações em causa foram publicadas pelo jornal alemão Der Spiegel em abril de 2017, sendo que a publicação recuperou a história na semana passada.

Isso levou à reabertura da investigação, que se baseia também numa nova denúncia por parte da norte-americana, hoje com 34 anos. Mayorga havia aceitado um acordo extrajudicial em 2010, no valor de US$ 375 mil (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual) , para retirar todas as acusações. Agora, a ação quer anular este acordo.