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Cristiano Ronaldo chama acusação de estupro de 'fake news'

Mulher diz ter sido violada pelo craque em 2009 e polícia de Las Vegas reabre caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 12:32

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 12:32

Craque da Juventus, Cristiano Ronaldo é acusado de estupro por americana Crédito: Juventus/Divulgação
Acusado de estuprar uma norte-americana em 2009, Cristiano Ronaldo negou que tenha violado a mulher. Kathryn Mayorga afirmou, em entrevista ao jornal alemão Der Spiegel, que foi abusada sexualmente pelo jogador português durante férias em Las Vegas (EUA), nove anos atrás. Pelas redes sociais, o atacante da Juventus procurou negar todas as acusações, chamando-as de fake news (notícias falsas).
"O que foi publicado é uma 'fake news', eles querem se promover usando meu nome. É normal, eles querem se tornar famosos com o meu nome, é parte do meu trabalho, mas eu sou um homem feliz e está tudo bem", afirmou em seu perfil no Instagram.
Face às acusações, a polícia de Las Vegas resolveu reabrir o caso. As acusações em causa foram publicadas pelo jornal alemão Der Spiegel em abril de 2017, sendo que a publicação recuperou a história na semana passada.
Isso levou à reabertura da investigação, que se baseia também numa nova denúncia por parte da norte-americana, hoje com 34 anos. Mayorga havia aceitado um acordo extrajudicial em 2010, no valor de US$ 375 mil (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual) , para retirar todas as acusações. Agora, a ação quer anular este acordo.
Além da revista "Der Spiegel", a rede de TV "CNN" também detalhou em reportagem no fim de semana o processo que Kathryn Mayorga moveu contra Cristiano Ronaldo na última sexta-feira. Mayorga afirma que o português a abusou em um hotel enquanto ela gritava "não". Segundo a CNN, CR7 se desculpou "dizendo que sentia muito e que geralmente era um cavalheiro".

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