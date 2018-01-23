Craques das areias estarão no Encontro dos Campeões, em Marataízes

Grandes nomes do futebol de areia do Espírito Santo, com passagens pela seleção brasileira e com projeção internacional, estarão em ação neste sábado (27), às 10 horas, na Arena da Praia Central de Marataízes, Sul do Estado, no Encontro dos Campeões. O evento reunirá diversos jogadores que participaram das campanhas dos três títulos brasileiros conquistados pela seleção capixaba nos anos de 2000 (ES), 2001 (SE) e 2010 (SP) enfrentando a seleção de Marataízes.
O Encontro dos Campeões é uma forma de ratificar a importância destes atletas e das comissões técnicas na difusão da modalidade em todo o Estado, assim como prestar digna homenagem pelo o que fizeram pela seleção capixaba ao longo da história. Será ótima oportunidade também de Marataízes mostrar seus talentos ao grande público, destacou o presidente da Federação, Paulo Sergio de Lima.
O técnico Jorge Ferreira, o Índio, que dirigiu a seleção capixaba nos três títulos, estará presente no evento como o comandante dos craques campeões brasileiros.
Segundo o treinador, já confirmaram presenças: Duda, Raphael e Camilo (bicampeões 2000 e 2001), Marquinhos, Patrik, Rui, Diego, Juninho Mascote e Rafinha (campeões em 2010).
Vamos fechar a lista até sexta-feira. Temos certeza de que será um grande evento, disse Índio.
Raphael, um dos primeiros capixabas convocados para a seleção brasileira, foi bicampeão pela seleção capixaba (2000 e 2001) e conta as horas para participar do evento.
É como passar um filme de tudo que vivemos nessa trajetória vitoriosa do beach soccer em nosso Estado. Acredito que foi a modalidade coletiva que mais trouxe alegrias para o Espírito Santo. E ter a certeza de que eu contribuí um pouco é gratificante demais, disse.
Hoje ainda escuto as pessoas falarem que acordavam cedo na expectativa de nos assistir no Esporte Espetacular e para torcerem pela Seleção Capixaba. E isso não tem preço. Relembrar tudo isso com as pessoas que fizeram parte desse contexto me deixa muito feliz, pois teremos um reencontro e reviveremos momentos inesquecíveis nas nossas vidas, acrescentou.
Hexacampeão do mundo pela seleção brasileira, Duda faz questão de estar presente sábado em Marataízes no Encontro dos Campeões. Ele esteve nas campanhas dos três títulos pela seleção capixaba.
Reviver momentos marcantes dentro e fora de campo será maravilhoso. Imagine as resenhas do futebol, além das brincadeiras em treinos, pré e pós-jogos. Sou grato a Deus por todas as maravilhas vividas com cada atleta, cada geração a qual pude contribuir para as conquistas do nosso Estado querido. Não tem como mensurar tamanha emoção, por mais que eu queira em palavras transmiti-las, comentou Duda.
O evento é patrocinado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Espírito Santo (SESPORT) e organizado pela Federação de Beach Soccer do Espírito Santo (FEBSES).