Craques das areias estarão no Encontro dos Campeões, em Marataízes

Grandes nomes do futebol de areia do Espírito Santo, com passagens pela seleção brasileira e com projeção internacional, estarão em ação neste sábado (27), às 10 horas, na Arena da Praia Central de Marataízes, Sul do Estado, no Encontro dos Campeões. O evento reunirá diversos jogadores que participaram das campanhas dos três títulos brasileiros conquistados pela seleção capixaba nos anos de 2000 (ES), 2001 (SE) e 2010 (SP) enfrentando a seleção de Marataízes.

Duda tem muita experiência no futebol de areia Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

O Encontro dos Campeões é uma forma de ratificar a importância destes atletas e das comissões técnicas na difusão da modalidade em todo o Estado, assim como prestar digna homenagem pelo o que fizeram pela seleção capixaba ao longo da história. Será ótima oportunidade também de Marataízes mostrar seus talentos ao grande público, destacou o presidente da Federação, Paulo Sergio de Lima.

O técnico Jorge Ferreira, o Índio, que dirigiu a seleção capixaba nos três títulos, estará presente no evento como o comandante dos craques campeões brasileiros.

Segundo o treinador, já confirmaram presenças: Duda, Raphael e Camilo (bicampeões 2000 e 2001), Marquinhos, Patrik, Rui, Diego, Juninho Mascote e Rafinha (campeões em 2010).

Vamos fechar a lista até sexta-feira. Temos certeza de que será um grande evento, disse Índio.

Raphael, um dos primeiros capixabas convocados para a seleção brasileira, foi bicampeão pela seleção capixaba (2000 e 2001) e conta as horas para participar do evento.

O experiente Índio é quem estará no comando dos craques Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre





É como passar um filme de tudo que vivemos nessa trajetória vitoriosa do beach soccer em nosso Estado. Acredito que foi a modalidade coletiva que mais trouxe alegrias para o Espírito Santo. E ter a certeza de que eu contribuí um pouco é gratificante demais, disse.

Hoje ainda escuto as pessoas falarem que acordavam cedo na expectativa de nos assistir no Esporte Espetacular e para torcerem pela Seleção Capixaba. E isso não tem preço. Relembrar tudo isso com as pessoas que fizeram parte desse contexto me deixa muito feliz, pois teremos um reencontro e reviveremos momentos inesquecíveis nas nossas vidas, acrescentou.

Hexacampeão do mundo pela seleção brasileira, Duda faz questão de estar presente sábado em Marataízes no Encontro dos Campeões. Ele esteve nas campanhas dos três títulos pela seleção capixaba.

Reviver momentos marcantes dentro e fora de campo será maravilhoso. Imagine as resenhas do futebol, além das brincadeiras em treinos, pré e pós-jogos. Sou grato a Deus por todas as maravilhas vividas com cada atleta, cada geração a qual pude contribuir para as conquistas do nosso Estado querido. Não tem como mensurar tamanha emoção, por mais que eu queira em palavras transmiti-las, comentou Duda.

O evento é patrocinado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Espírito Santo (SESPORT) e organizado pela Federação de Beach Soccer do Espírito Santo (FEBSES).