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Diversão

Corrida das Cores promete colorir os capixabas na Praça do Papa

A prova acontece no dia 24 de março, com largada na Praça do Papa, às 8 horas. O percurso será de 5km

Publicado em 

14 mar 2019 às 15:42

Publicado em 14 de Março de 2019 às 15:42

Corrida das Cores Crédito: Kaká Fotografia/Divulgação
Tendo como inspiração o Holi ou Festival das Cores, tradicional celebração indiana que comemora o início da primavera, a Corrida das Cores promete ser uma experiência única para os capixabas. O grande intuito não é chegar em primeiro lugar, mas movimentar o corpo e se divertir com os amigos e a família. A prova acontece no dia 24 de março, com largada na Praça do Papa, às 8 horas. O percurso será de 5km.
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A cada quilômetro da Corrida das Cores os participantes passarão pelos “Corredores de Cor”, onde serão coloridos com um “pó mágico” no tom específico de cada ponto designado. O pó tem a função de estimular os participantes ao longo do evento.
Ao final do trajeto os participantes serão convidados a adentrar a Arena das Cores, onde teremos espaços de experiência e ativação de marcas, grandes painéis de assinatura e uma inesquecível celebração de encerramento: a Festa das Cores.
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Para participar os inscritos precisam seguir apenas três regras básicas: estar devidamente inscrito (www.corridadascoresoficial.com.br), utilizar a camiseta branca entregue pela organização e se divertir o máximo que puder. 
SERVIÇO
Corrida das Cores 2019
Data: 24 de março
Local: Praça do Papa, Vitória – em frente à Capitania dos Portos
Horário da largada: 08 horas
Percurso: 5km
Inscrições: até o dia 17 pelo site www.corridadascoresoficial.com.br
Entrega dos kits: segundo piso do Shopping Vitória, ao lado da Saraiva, nos dias 22 e 23 de março

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