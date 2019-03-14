Corrida das Cores promete colorir os capixabas na Praça do Papa

Corrida das Cores Crédito: Kaká Fotografia/Divulgação

Tendo como inspiração o Holi ou Festival das Cores, tradicional celebração indiana que comemora o início da primavera, a Corrida das Cores promete ser uma experiência única para os capixabas. O grande intuito não é chegar em primeiro lugar, mas movimentar o corpo e se divertir com os amigos e a família. A prova acontece no dia 24 de março, com largada na Praça do Papa, às 8 horas. O percurso será de 5km.

A cada quilômetro da Corrida das Cores os participantes passarão pelos “Corredores de Cor”, onde serão coloridos com um “pó mágico” no tom específico de cada ponto designado. O pó tem a função de estimular os participantes ao longo do evento.

Ao final do trajeto os participantes serão convidados a adentrar a Arena das Cores, onde teremos espaços de experiência e ativação de marcas, grandes painéis de assinatura e uma inesquecível celebração de encerramento: a Festa das Cores.

Para participar os inscritos precisam seguir apenas três regras básicas: estar devidamente inscrito ( www.corridadascoresoficial.com.br ), utilizar a camiseta branca entregue pela organização e se divertir o máximo que puder.

SERVIÇO

Corrida das Cores 2019

Data: 24 de março

Local: Praça do Papa, Vitória – em frente à Capitania dos Portos

Horário da largada: 08 horas

Percurso: 5km

Inscrições: até o dia 17 pelo site www.corridadascoresoficial.com.br