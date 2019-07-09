Conquista: Karol Rosa é a primeira capixaba a assinar com o UFC

Publicado em 9 de julho de 2019 às 12:34
- Atualizado há 6 anos
Mais nova contratada do UFC, a brasileira Karol Rosa se tornou a primeira capixaba a assinar com o Ultimate, passando à frente de grandes nomes dos esportes de luta capixabas, como Carina Damm (StrikeForce) e a parceira de treinos Jessica Delboni (Invicta FC). Na tarde desta segunda-feira Karol Rosa falou pela primeira vez sobre chegar ao maior evento de MMA do mundo.
"(realização de um sonho) É sim. Eu e a Jessica a gente treina MMA desde os 17 anos, foram vários anos treinando, me dedicando. Comecei no jiu-jítsu com 13 anos e aos 17 foi a minha primeira luta de MMA. Segui treinando no Espírito Santo, mas por falta de oportunidade mesmo, e eu via que ficando aí era muito difícil chegar no UFC. Aí eu vim treinar no Rio de Janeiro com o mestre (Gilliard) Paraná e já fiz oito lutas desde então e já estava esperando na verdade o contato do UFC."
A estreia de Karol Rosa no UFC ainda não tem adversária definida. Porém, a peso-galo brasileira já sabe quando vai lutar: no dia 31 de agosto, em Shenzhen, na China, no mesmo card da defesa de cinturão de Jessica Bate-Estaca, parceira de treinos na PRVT.
Mas para chegar tão longe na carreira, Karol Rosa passou por muitas provações, como o fato de ter ficado "sem rivais" após três vitórias consecutivas no Haidar Capixaba Combat, maior evento de MMA do Espírito Santo e mais um triunfo no Capixaba Fight. Esse foi mais um dos fatos que também motivaram a sua mudança para o Rio de Janeiro.
"Mas lá no começo eu lutava no HCC, que era o único evento regular no Espírito Santo. Na época também tinham as meninas pra lutar comigo, como a Thiara, a Tatiane. Só que aí eu fui lutando e com o passar do tempo fui ganhando de todas e não tinha mais adversárias pra mim aqui. E também ficava difícil por conta de verba do evento pra pagar as meninas pra vir pro estado lutar comigo."
Com um cartel atual de 11 vitórias e apenas três derrotas, a capixaba resolveu dar uma guinada na carreira após conquistar a sua 5ª vitória consecutiva. Após vencer Mariana Morais, Karol Rosa foi convidada a integrar o plantel de lutadoras da Paraná Vale-Tudo.
"Com essa dificuldade a gente viu que tinha que sair. Teve a luta com a Mariana, no The Start e daí a gente conheceu a PRVT. Por ter muitas oportunidades, muitos eventos e muitas meninas pra treinar, a gente preferiu vir pro Rio."
Desde quando chegou à PRVT, Karol Rosa fez nove lutas, acumulando seis vitórias e três derrotas. E depois de uma revanche contra Gisele Moreira, que havia lhe imposto o seu primeiro revés na carreira, a capixaba viu as portas do UFC se abrirem, mesmo após o acerto com o evento internacional "BattleField FC".
"Fiz a luta com a Gisele, foi uma luta boa e já esperava alguma oportunidade boa, mas não achei que fosse vir logo o UFC. Achei que seria um "Contender", alguma coisa assim. Daí anunciaram que eu entrei no UFC. Fiquei muito feliz."
Mas quem vê Karol Rosa atualmente se dedicando de forma integral ao MMA talvez não saiba das dificuldades que a capixaba teve no início de carreira. Depois do começar nas lutas, a atleta dividiu a rotina de treinos com os estudos e também numa lanchonete, sempre com a companhia da inseparável Jessica Delboni.
"Quando eu comecei a treinar eu estudava de manhã, fazia o ensino médio e de tarde ia pra academia. Aí ficava até de noite treinando. Depois comecei a trabalhar como garçonete, tinha que dar aula e não tinha como dar 100% nos treinos, só ás vezes à noite quando dava. Quando eu vim pra cá eu consegui treinar de forma mais intensa, me dedicar mesmo. Eu treino de manhã, de tarde e de noite."
