Conquista: Karol Rosa é a primeira capixaba a assinar com o UFC

Lutadora, que chegou a trabalhar como garçonete enquanto treinava e estudava, passou a treinar no Rio até ser convidada para o maior evento de MMA do mundo

Publicado em 9 de julho de 2019 às 12:34

 - Atualizado há 6 anos

Karol Rosa, primeira capixaba a assinar com o UFC Crédito: Reprodução/Instagram

Mais nova contratada do UFC, a brasileira Karol Rosa se tornou a primeira capixaba a assinar com o Ultimate, passando à frente de grandes nomes dos esportes de luta capixabas, como Carina Damm (StrikeForce) e a parceira de treinos Jessica Delboni (Invicta FC). Na tarde desta segunda-feira Karol Rosa falou pela primeira vez sobre chegar ao maior evento de MMA do mundo.

"(realização de um sonho) É sim. Eu e a Jessica a gente treina MMA desde os 17 anos, foram vários anos treinando, me dedicando. Comecei no jiu-jítsu com 13 anos e aos 17 foi a minha primeira luta de MMA. Segui treinando no Espírito Santo, mas por falta de oportunidade mesmo, e eu via que ficando aí era muito difícil chegar no UFC. Aí eu vim treinar no Rio de Janeiro com o mestre (Gilliard) Paraná e já fiz oito lutas desde então e já estava esperando na verdade o contato do UFC."

A estreia de Karol Rosa no UFC ainda não tem adversária definida. Porém, a peso-galo brasileira já sabe quando vai lutar: no dia 31 de agosto, em Shenzhen, na China, no mesmo card da defesa de cinturão de Jessica Bate-Estaca, parceira de treinos na PRVT.

> Capixaba Gabriel Silva encara americano em julho, na sua estreia no UFC

Karol Rosa é parceira de treinos de Jéssica Bate-Estaca Crédito: Reprodução/Instagram

Mas para chegar tão longe na carreira, Karol Rosa passou por muitas provações, como o fato de ter ficado "sem rivais" após três vitórias consecutivas no Haidar Capixaba Combat, maior evento de MMA do Espírito Santo e mais um triunfo no Capixaba Fight. Esse foi mais um dos fatos que também motivaram a sua mudança para o Rio de Janeiro.

"Mas lá no começo eu lutava no HCC, que era o único evento regular no Espírito Santo. Na época também tinham as meninas pra lutar comigo, como a Thiara, a Tatiane. Só que aí eu fui lutando e com o passar do tempo fui ganhando de todas e não tinha mais adversárias pra mim aqui. E também ficava difícil por conta de verba do evento pra pagar as meninas pra vir pro estado lutar comigo."

Com um cartel atual de 11 vitórias e apenas três derrotas, a capixaba resolveu dar uma guinada na carreira após conquistar a sua 5ª vitória consecutiva. Após vencer Mariana Morais, Karol Rosa foi convidada a integrar o plantel de lutadoras da Paraná Vale-Tudo.

"Com essa dificuldade a gente viu que tinha que sair. Teve a luta com a Mariana, no The Start e daí a gente conheceu a PRVT. Por ter muitas oportunidades, muitos eventos e muitas meninas pra treinar, a gente preferiu vir pro Rio."

Desde quando chegou à PRVT, Karol Rosa fez nove lutas, acumulando seis vitórias e três derrotas. E depois de uma revanche contra Gisele Moreira, que havia lhe imposto o seu primeiro revés na carreira, a capixaba viu as portas do UFC se abrirem, mesmo após o acerto com o evento internacional "BattleField FC".

"Fiz a luta com a Gisele, foi uma luta boa e já esperava alguma oportunidade boa, mas não achei que fosse vir logo o UFC. Achei que seria um "Contender", alguma coisa assim. Daí anunciaram que eu entrei no UFC. Fiquei muito feliz."

A lutadora capixaba Karol Rosa Crédito: Reprodução/Instagram

Mas quem vê Karol Rosa atualmente se dedicando de forma integral ao MMA talvez não saiba das dificuldades que a capixaba teve no início de carreira. Depois do começar nas lutas, a atleta dividiu a rotina de treinos com os estudos e também numa lanchonete, sempre com a companhia da inseparável Jessica Delboni.

"Quando eu comecei a treinar eu estudava de manhã, fazia o ensino médio e de tarde ia pra academia. Aí ficava até de noite treinando. Depois comecei a trabalhar como garçonete, tinha que dar aula e não tinha como dar 100% nos treinos, só ás vezes à noite quando dava. Quando eu vim pra cá eu consegui treinar de forma mais intensa, me dedicar mesmo. Eu treino de manhã, de tarde e de noite."

