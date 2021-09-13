Confiança Polo 90 é campeão invicto do classificatório da Liga Nacional II Nordeste de polo aquático

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Com participações de oito equipes do Nordeste, o time do Confiança Polo 90 sagrou-se campeão do último classificatório da Liga Nacional II. A decisão foi disputada contra o Passarinho Atividades Aquáticas. As cinco equipes classificadas desta etapa irão para a fase final da competição, que será realizada em novembro, em Natal (RN).

Confiança Polo 90, Passarinho Atividades (PE), Fortaleza WP Cearense, Aero Clube Natal, Polo Feira (BA) são as cinco equipes classificadas para a fase final da Liga Nacional II. Na grande final, o Confiança Polo superou o Passarinho por 10 a 4.

Tradicional equipe na revelação de atletas, o elenco do Confiança representou o Estado de Sergipe. A equipe azul e branca esperava por este título há anos, como relata o centro armador e capitão da equipe Hugo Tanilo.

- É uma sensação espetacular! Muitos anos na luta para conseguir chegar ao título. Representando nosso Estado de Sergipe, eu tenho a honra de ser o capitão dessa super equipe e compartilhar essa emoção com todos os envolvidos e toda torcida que ficou em Sergipe torcendo por nossa vitória - relatou o centro armador e capitão do Confiança Polo 90.

Alessandro Moscal Checchinato, Presidente da Liga Brasileira Polo Aquático (PAB), destacou a importância das duas etapas realizadas no Sudeste e Nordeste para o crescimento da modalidade nacional.

Os cinco times classificados do Nordeste do País se juntam às equipes do Sesi-SP, C.A. Paulistano e E.C. Pinheiros/AMPA para a disputa em novembro, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Confira como ficou a tabela de classificação da Liga Nacional II Etapa Nordeste:

1º Confiança Polo 90 - SE2º Passarinho Atividades Aquáticas - PE3º Fortaleza WP Cearense4º Aero Clube Natal - RN5º Polo Feira - BA6º Nacional FC - AM7º Yatch Clube Bahia - BA8º ESPA Passarinho - PE

Confira os destaques do Classificatório da Liga Nacional II Etapa Nordeste

MVP do Campeonato: Felipe Bezerra (Confiança)

Artilheiro: Marlon Ribeiro (Aero Clube) - 22 gols