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Fera

Conceito europeu: capixaba Matheus Scandian fecha com clube da Espanha

Ciclista natural de Vila Velha, no ES, foi campeão do ranking brasileiro e agora está ansioso para competir no cenário europeu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 15:48

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 15:48

Matheus Scandian Thomaz é uma das grandes apostas do ciclismo brasileiro Crédito: Acervo Pessoal
Com apenas 17 anos, o ciclista capixaba Matheus Scandian Thomaz já ostenta um currículo de dar inveja a muita gente grande. Desde 2015 na equipe juvenil do São José dos Campos, de São Paulo, ele já faturou uma medalha de ouro nos Jogos Escolares Nacional da Juventude no fim do ano passado e foi campeão do ranking brasileiro da modalidade. Além disso, Matheus ainda levou para casa a taça do Campeonato Paulista e, de quebra, foi convocado para integrar a seleção brasileira junior de ciclismo de estrada.
Com tantos títulos em tão pouco tempo de carreira, a paixão do jovem pelo ciclismo surgiu após incentivo do pai, seu Valtemar Thomaz, que também carrega o amor pelo esporte no coração. Mas Matheus confessa que no início não tinha muito interesse pela modalidade até resolver superar os próprios limites.
Quando eu era mais novo competi em provas de natação e gostava bastante de estar na piscina participando de campeonatos. A natação sempre foi algo que gostei de fazer. Porém, quando comecei a pedalar, inicialmente por diversão mesmo, gostei logo de cara e resolvi aprender mais sobre o ciclismo. A velocidade e a adrenalina fizeram com que eu gostasse, pois gosto desse sentimento. Gostava de treinar e isso me ajudou também, contou o atleta. 
Matheus, de 17 anos, segue em busca de novas metas na Europa Crédito: Acervo Pessoal
Da insistência, Matheus se transformou rapidamente em um especialista quando o assunto é a velocidade sob duas rodas. Recentemente ele foi convidado para fazer parte da equipe Arte en Transfer Leon, da Espanha, e disputará a temporada 2018 correndo em pistas europeias. Cheio de expectativas quanto a seu futuro dentro do ciclismo, o capixaba natural de Vila Velha embarca para Madrid no dia 8 de março, onde passa a treinar com os companheiros espanhóis. 
Adquirir experiência e aprender com os melhores atletas do mundo. Meu objetivo é esse. A Europa hoje possui grandes nomes e quero usar esse intercâmbio a meu favor. Estive na Itália ano passado para fazer treinamentos, competi também no Uruguai. Acho que tenho condições de chegar na Espanha e mostrar meu potencial, afirmou Matheus. 
Altas expectativas
A escalada rápida ao topo do ciclismo junior, contudo, não conta somente com o talento de Matheus Scandian Thomaz. Para alcançar o alto nível na modalidade, o ciclista precisou abrir mão da rotina normal durante sua adolescência para estar sempre treinando ou viajando para competir, mas o fato não o incomoda e ele já sonha com pedaladas mais fortes no futuro.
Vou conseguir estar competindo em alto nível nesse ano para que eu venha aprimorar toda a bagagem que acumulei até aqui. Na Europa terei oportunidade de disputar a Copa da Espanha, Volta de Portugal, Volta a Astúrias, Volta Albesaya e outros campeonatos. Tudo isso virá para me trazer conhecimento. Meu foco principal é me tornar atleta profissional de ciclismo e estar entre os melhores do mundo, concluiu Matheus.
Conheça a fera
Nome completo: Matheus Scandian Thomaz
Idade: 17 anos
Natural de: Vila Velha, Espírito Santo
Categoria: junior
Equipe atual: Arte en Transfer Leon-ESP

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