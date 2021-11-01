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Com Thiago Pereira embaixador, Associação Formar em Ação promove atividades esportivas para jovens

Criada em 2015, entidade aproxima esporte de crianças e adolescentes, como ferramenta de apoio à educação
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LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 15:14

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 15:14

Crédito: Divulgação
A Associação Esportiva e Cultural Formar em Ação surgiu com a missão de promover o esporte e a cultura como ferramentas de formação das nossas crianças e adolescentes. Desde setembro de 2015, a entidade desenvolve programas esportivos e lúdicos para a garotada, com atividades como ginásticas, gincanas esportivas e até mesmo ações no kartismo.
Nos projetos da associação, crianças e adolescentes contam também com atividades voltadas ao ensino, como leitura e gincanas educativas.
- Vimos o impacto positivo do uso de recreação e do lazer ao favorecer o bem-estar e auxiliar na inclusão social da população no ambiente que estão inseridos - comentou Tamires Ferrari.
A grande bandeira do projeto é a educação e formação social por meio do esporte e da cultura. Por isso, a Associação Formar em Ação promove toda e qualquer atividade esportiva social, de rendimento, de participação, de recreação e de lazer.
A Associação Esportiva e Cultural Formar em Ação é uma entidade que enxerga no esporte, além de todos os benefícios diretos relacionados à saúde, uma ferramenta importante na educação, transmissão de valores e formação dos nossos cidadãos.

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