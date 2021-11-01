Com Thiago Pereira embaixador, Associação Formar em Ação promove atividades esportivas para jovens

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A Associação Esportiva e Cultural Formar em Ação surgiu com a missão de promover o esporte e a cultura como ferramentas de formação das nossas crianças e adolescentes. Desde setembro de 2015, a entidade desenvolve programas esportivos e lúdicos para a garotada, com atividades como ginásticas, gincanas esportivas e até mesmo ações no kartismo.

Nos projetos da associação, crianças e adolescentes contam também com atividades voltadas ao ensino, como leitura e gincanas educativas.

- Vimos o impacto positivo do uso de recreação e do lazer ao favorecer o bem-estar e auxiliar na inclusão social da população no ambiente que estão inseridos - comentou Tamires Ferrari.

A grande bandeira do projeto é a educação e formação social por meio do esporte e da cultura. Por isso, a Associação Formar em Ação promove toda e qualquer atividade esportiva social, de rendimento, de participação, de recreação e de lazer.