Com show do capixaba Anderson Varejão, Brasil vence a Grécia no Mundial

O pivô anotou 22 pontos e nove rebotes na partida. Com o resultado o Brasil se garantiu na próxima fase da Copa do Mundo

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 15:18 - Atualizado há 6 anos

Com uma atuação de alto nível em um jogo para cardíaco, a Seleção Brasileira Masculina de Basquete venceu a Grécia por 79 a 78 e conquistou sua segunda vitória na Copa do Mundo. O Pivô Anderson Varejão anotou 22 pontos e foi o cestinha do jogo. De quebra, o capixaba ainda saiu de quadra com o prêmio de melhor jogador da partida.

Anderson Varejão anotou 22 pontos e 9 rebotes na vitória contra a Grécia Crédito: Fiba/Divulgação

O Brasil volta à quadra na próxima quinta-feira (05), às 5h (de Brasília), para encarar Montenegro. Com duas vitórias na competição, a seleção brasileira já garantiu um lugar na segunda fase do Mundial.

O Brasil começou o jogo equilibrando as forças com a Grécia e apostou em uma defesa muito forte para conter os avanços de Giannis Antetokounmpo, atual MVP da NBA e principal estrela da seleção grega. No primeiro quarto, a tática deu certo, mas no segundo período, os gregos engoliram a seleção brasileira e chegaram a abrir 17 pontos de frente.

Jogadores do Brasil vibraram muito com a vitória importantíssima na Copa do Mundo Crédito: Fiba/Divulgação

Não sabemos o que o técnico da equipe brasileira, Petrovic, falou para os jogadores no intervalo, mas vimos um time muito ligado em quadra. Pouco a pouco, o Brasil conseguir reverter a desvantagem e passar a frente do placar com destaque para Alex, Marquinhos, Leandrinho e Varejão.

O último quarto reservou momentos eletrizantes até o final. Quando o jogo já parecia ganho, Didi fez uma falta, a dois segundos do fim, que levou o grego Sloukas para a linha de lance livre com direito a três arremessos. Entretanto, ele errou o último lance livre. Bruno Caboclo, dono de uma atuação defensiva monstruosa, ficou com o rebote e garantiu a vitória brasileira.

