Com quatro ouros, ginasta Natália Gaudio conquista o hexa no Brasileiro

A capixaba Natália Gaudio, ao centro, brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, em Curitiba Crédito: Ricardo Bufolin/CBF

A capixaba Natália Gaudio, da Escola de Campeãs, brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, que terminou no último final de semana, em Curitiba (PR). Aos 25 anos, a ginasta, campeã no individual geral, ganhou a medalha de ouro na bola (17,400), na fita (14,400) e nas maças (16,750).

Com o resultado, Gaudio conquistou o hexa brasileiro no individual geral. No entanto, a conquista não foi nada fácil. A ginasta campeã teve que superar um problema de saúde antes do Brasileiro.

"Tive de ficar internada um dia antes de vir para cá, tomando soro, porque eu tive um ataque de gastrite e eu fiquei muito mal no hospital. Mas eu não pensei em momento nenhum em desistir. A todo o momento eu pensei que eu ia melhorar para vir competir", afirmou ela, que disse não ter criado expectativas sobre o resultado que poderia atingir em Curitiba.

"Eu estava me sentindo bem preparada, mas eu não crio grandes expectativas porque depois pode ser muito frustrante. O importante mesmo é você se preparar ao máximo, e foi o que eu fiz, mesmo com as intercorrências. Consegui fazer as quatro séries do jeito que eu imaginava e estou muito feliz", disse.

E teve mais capixaba se destacando na maior competição do país. No infantil, a disputa das maças Nível 1 foi vencida por Emanuelle Felberk, da Escola de Campeãs, com 12,700. Ela também foi vice-campeã nas mãos livres e ficou em terceiro lugar na corda.

As ginastas reunidas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Adulto e Infantil Crédito: Ricardo Bufolin/CBF

Além disso, A Escola de Campeãs, na categoria adulta, sagrou-se campeã por equipe. O clube capixaba atingiu 125,350 pontos para conquistar o tricampeonato.

Monika Queiroz, treinadora da Escola de Campeãs, comemorou os resultados da equipe e destacou a importância do intercâmbio entre as mais jovens e mais experientes.

"A grande maioria das meninas do adulto já está encaminhada. Mas hoje tivemos a campeã infantil (Emanuelle Felbeck), de 11 anos. Então eu vejo que, você ser campeã adulta, é uma referência para essa criança campeã infantil. Elas treinam no mesmo ginásio, então, por que não dizer que é uma coisa que pode passar de geração para geração?", afirmou.

O campeonato no Paraná reuniu 36 clubes e 115 atletas (Adulto e Infantil) de 15 estados brasileiros.

Resultados:

Individual Adulto por Aparelho:

ARCO

1º lugar  Barbara Domingos (Clube AGIR  PR): 16,950 (total)

2º lugar  Natália Gaudio (Escola de Campeãs  ES): 16,450 (total)

3º lugar  Mariane Miyamoto (Joinville  SC): 14,100 (total)

BOLA

1º lugar  Natália Gaudio (Escola de Campeãs  ES): 17,400 (total)

2º lugar  Barbara Domingos (Clube AGIR  PR): 16,100 (total)

3º lugar  Heloisa Bornal (ADR UNOPAR  PR): 14,250 (total)

FITA

1º lugar  Natália Gaudio (Escola de Campeãs  ES): 14,400 (total)

2º lugar  Barbara Domingos (Clube AGIR  PR): 13,900 (total)

3º lugar  Heloisa Bornal (ADR UNOPAR  PR): 13,100 (total)

MAÇAS

1º lugar  Natália Gaudio (Escola de Campeãs  ES): 16,750 (total)

2º lugar  Barbara Domingos (Clube AGIR  PR): 16,450 (total)

3º lugar  Heloisa Bornal (ADR UNOPAR  PR): 14,550 (total)

Infantil por Aparelho:

MÃOS LIVRES

Nível 1

1º lugar  Isadora de Oliveira (Clube AGIR  PR): 12,050 (total)

2º lugar  Emanuelle Felberk (Escola de Campeãs  ES): 11.650 (total)

3º lugar  Julia Kurunczi (ADR UNOPAR  PR): 11,000 (total)

Nível 2

1º lugar  Isabelle da Silva (Sadia  PR): 10.700 (total)

2º lugar  Júlia Ferreira (GNU  RS): 9,600 (total)

3º lugar  Ana Carolina Mendonça (IDFG  SE): 9,450 (total)

CORDA

Nível 1

1º lugar  Isadora de Oliveira (Clube AGIR  PR): 11,500 (total)

2º lugar  Julia Kurunczi (ADR UNOPAR  PR): 10,950 (total)

3º lugar  Emanuelle Felberk (Escola de Campeãs  ES): 10,550 (total)

Nível 2

1º lugar  Júlia Ferreira (GNU  RS): 8,600 (total)

2º lugar  Kassandra Nascimento (Colégio Jardins  SE): 8,250 (total)

3º lugar  Ana Carolina Mendonça (IDFG  SE): 7,350 (total)

BOLA

Nível 1

1º lugar  Julia Kurunczi (ADR UNOPAR  PR): 12,700 (total)

2º lugar  Emanuelle Felberk (Escola de Campeãs  ES): 12,250 (total)

3º lugar  Isabela Stelzer (Lorena S. E.  ES): 10,100 (total)

Nível 2

1º lugar  Isabelle da Silva (Sadia  PR): 10,050 (total)

2º lugar  Kassandra Nascimento (Colégio Jardins  SE): 9,700 (total)

3º lugar  Júlia Ferreira (GNU  RS): 9,100 (total)

MAÇAS

Nível 1

1º lugar  Emanuelle Felberk (Escola de Campeãs  ES): 12,700 (total)

2º lugar  Julia Kurunczi (ADR UNOPAR  PR): 12,050 (total)

3º lugar  Isadora de Oliveira (Clube AGIR  PR): 11,600 (total)

Nível 2

1º lugar  Isabelle da Silva (Sadia  PR): 11,800 (total)

2º lugar  Kassandra Nascimento (Colégio Jardins  SE): 9,550 (total)