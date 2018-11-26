Com ouro do Castro Alves, ES encerra Jogos Escolares com 23 medalhas

O time do colégio Castro Alves comemora o ouro nos Jogos Escolares Crédito: Paulo Sena/Sesport

O Espírito Santo encerrou sua participação nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal, no Rio Grande do Norte, neste domingo (25), com mais uma medalha de ouro. O Colégio Castro Alves, de Cariacica, venceu o Sepp, de São Paulo, por 17 a 15, e foi o campeão na disputa do handebol feminino infantil. Outras medalhas vieram no último dia de competição: prata para a Umef Nice de Paula, de Vila Velha, no basquete feminino infantil, e ainda um bronze para o Castro Alves, mas no handebol feminino juvenil.

Assim, a delegação capixaba retornará ao Estado com um total de 23 medalhas na bagagem: seis ouros, nove pratas e oito bronzes.

Esta foi a quinta vez que as meninas do handebol infantil da escola de Cariacica conquistaram o lugar mais alto do pódio em Jogos Escolares. Porém, foi uma vitória inédita para o atual plantel, como destacou a capitã e meia-esquerda, Lívia Freitas. No ano passado, perdemos a final para um time de São Paulo. Mas, desta vez, conseguimos o ouro. Para mim, esta medalha é muito importante. Com certeza é um dos momentos mais felizes da minha vida, comemorou ela, que tem 14 anos e, por isso, subirá para a categoria juvenil na próxima temporada.

A emoção do Castro Alves Crédito: Paulo Sena/Sesport

A mesma felicidade das meninas do Castro Alves quase foi sentida pelas da Nice de Paula. O time canela-verde, que surpreendeu a todos e fez uma grande campanha, lutou muito até o fim, mas perdeu por apenas dois pontos a decisão diante do Colégio Campos Salles, de São Paulo: 33 a 31. Porém, a medalha de prata consagrou um grande trabalho de uma equipe que tem apenas uma jogadora de 14 anos. Ou seja, a maioria está entre a faixa dos 12 e 13 anos e ainda deve render muito na categoria infantil.

Já nas disputas pelo bronze, o Castro Alves levou a melhor no feminino juvenil diante do Santa Maria, do Paraná, na vitória por 18 a 16, e garantiu o terceiro lugar. Nos masculinos infantil e juvenil, a unidade de ensino de Cariacica acabou não conseguindo o pódio: derrotas para Colégio Padrão, de Minas Gerais (21 x 19), e Escola Barbosa de Godois (28 a 22), do Maranhão, respectivamente.

Independente da perda das medalhas, todas as equipes que ficaram entre as cinco primeiras posições garantiram o Espírito Santo diretamente na fase nacional em 2019. Mas as equipes representantes só sairão no ano que vem, através das finais estaduais, em Guarapari.

MEDALHISTAS - ESPÍRITO SANTO

OURO

- Atletismo - Gabriella Barcellos - lançamento do dardo infantil

- Ginástica rítmica - Geovanna Santos - individual juvenil

- Ginástica rítmica - Geovanna Santos - maças juvenil

- Ginástica rítmica - Lavinya Oliveira - maças infantil

- Handebol - Colégio Castro Alves - feminino infantil

- Natação - Felipe Gonçalves - 200m medley masculino infantil

PRATA

- Basquete - Umef Nice de Paula - feminino infantil

- Ciclismo - Alexandro Fiório Cardoso - contra-relógio.

- Ginástica rítmica - Equipe juvenil - Geovanna Santos e Vitoria Turial

- Ginástica rítmica - Geovanna Santos - arco juvenil

- Judô - Juliana Silva - leve (até 52 kg) feminino juvenil

- Luta olímpica - Júlia Simões - peso pesado feminino juvenil

- Natação - revezamento 4x50m livre feminino juvenil - com Maria Luiza Coutinho, Thays Marcarini, Milena Pizzin e Victória Donatilio

- Natação - Felipe Gonçalves - 50m peito infantil

- Natação - Lincoln Cunha - 200m medley juvenil

BRONZE

- Ginástica rítmica - Equipe infantil - Amanda Rezende, Lavinya Oliveira, Manuela Dias e Thais Lorencini

- Ginástica rítmica - Lavinya Oliveira - individual infantil

- Handebol - Colégio Castro Alves - feminino juvenil

- Natação - Maria Luiza Coutinho - 50m livre feminino juvenil.

- Natação - Lincoln Cunha - 200m medley masculino juvenil

- Natação - Tyara Fernandes - 200m livre infantil

- Natação - Felipe Gonçalves - 100m peito infantil