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Com ouro do Castro Alves, ES encerra Jogos Escolares com 23 medalhas

O Colégio Castro Alves, de Cariacica, venceu o Sepp (SP) por 17 a 15 e foi o campeão na disputa do handebol feminino infantil

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 14:52
O time do colégio Castro Alves comemora o ouro nos Jogos Escolares Crédito: Paulo Sena/Sesport
O Espírito Santo encerrou sua participação nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal, no Rio Grande do Norte, neste domingo (25), com mais uma medalha de ouro. O Colégio Castro Alves, de Cariacica, venceu o Sepp, de São Paulo, por 17 a 15, e foi o campeão na disputa do handebol feminino infantil. Outras medalhas vieram no último dia de competição: prata para a Umef Nice de Paula, de Vila Velha, no basquete feminino infantil, e ainda um bronze para o Castro Alves, mas no handebol feminino juvenil.
Assim, a delegação capixaba retornará ao Estado com um total de 23 medalhas na bagagem: seis ouros, nove pratas e oito bronzes.
Esta foi a quinta vez que as meninas do handebol infantil da escola de Cariacica conquistaram o lugar mais alto do pódio em Jogos Escolares. Porém, foi uma vitória inédita para o atual plantel, como destacou a capitã e meia-esquerda, Lívia Freitas. No ano passado, perdemos a final para um time de São Paulo. Mas, desta vez, conseguimos o ouro. Para mim, esta medalha é muito importante. Com certeza é um dos momentos mais felizes da minha vida, comemorou ela, que tem 14 anos e, por isso, subirá para a categoria juvenil na próxima temporada. 
A emoção do Castro Alves Crédito: Paulo Sena/Sesport
A mesma felicidade das meninas do Castro Alves quase foi sentida pelas da Nice de Paula. O time canela-verde, que surpreendeu a todos e fez uma grande campanha, lutou muito até o fim, mas perdeu por apenas dois pontos a decisão diante do Colégio Campos Salles, de São Paulo: 33 a 31. Porém, a medalha de prata consagrou um grande trabalho de uma equipe que tem apenas uma jogadora de 14 anos. Ou seja, a maioria está entre a faixa dos 12 e 13 anos e ainda deve render muito na categoria infantil.
> Ex-Corinthians e Metropolitano, Caco Espinoza comandará o Rio Branco
Já nas disputas pelo bronze, o Castro Alves levou a melhor no feminino juvenil diante do Santa Maria, do Paraná, na vitória por 18 a 16, e garantiu o terceiro lugar. Nos masculinos infantil e juvenil, a unidade de ensino de Cariacica acabou não conseguindo o pódio: derrotas para Colégio Padrão, de Minas Gerais (21 x 19), e Escola Barbosa de Godois (28 a 22), do Maranhão, respectivamente.
Independente da perda das medalhas, todas as equipes que ficaram entre as cinco primeiras posições garantiram o Espírito Santo diretamente na fase nacional em 2019. Mas as equipes representantes só sairão no ano que vem, através das finais estaduais, em Guarapari.
MEDALHISTAS - ESPÍRITO SANTO
OURO
- Atletismo - Gabriella Barcellos - lançamento do dardo infantil
- Ginástica rítmica - Geovanna Santos - individual juvenil
- Ginástica rítmica - Geovanna Santos - maças juvenil
- Ginástica rítmica - Lavinya Oliveira - maças infantil
- Handebol - Colégio Castro Alves - feminino infantil
- Natação - Felipe Gonçalves - 200m medley masculino infantil
PRATA
- Basquete - Umef Nice de Paula - feminino infantil
- Ciclismo - Alexandro Fiório Cardoso - contra-relógio.
- Ginástica rítmica - Equipe juvenil - Geovanna Santos e Vitoria Turial
- Ginástica rítmica - Geovanna Santos - arco juvenil
- Judô - Juliana Silva - leve (até 52 kg) feminino juvenil
- Luta olímpica - Júlia Simões - peso pesado feminino juvenil
- Natação - revezamento 4x50m livre feminino juvenil - com Maria Luiza Coutinho, Thays Marcarini, Milena Pizzin e Victória Donatilio
- Natação - Felipe Gonçalves - 50m peito infantil
- Natação - Lincoln Cunha - 200m medley juvenil
BRONZE
- Ginástica rítmica - Equipe infantil - Amanda Rezende, Lavinya Oliveira, Manuela Dias e Thais Lorencini
- Ginástica rítmica - Lavinya Oliveira - individual infantil
- Handebol - Colégio Castro Alves - feminino juvenil
- Natação - Maria Luiza Coutinho - 50m livre feminino juvenil.
- Natação - Lincoln Cunha - 200m medley masculino juvenil
- Natação - Tyara Fernandes - 200m livre infantil
- Natação - Felipe Gonçalves - 100m peito infantil
- Judô - Rafael Coutinho - meio-pesado (até 64kg) masculino infantil

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