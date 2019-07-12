Areia

Com medalhões, Estadual de Futebol de Areia começa neste domingo

Finalistas em 2018, Anchieta e Vila Velha chegam como favoritos ao título na disputa nas areias da Praia da Costa

Publicado em 12 de julho de 2019 às 14:30 - Atualizado há 6 anos

Está chegando a hora de o torcedor capixaba olhar para suas raízes. Neste domingo (14), a partir das 9h, na Arena de Inverno da Praia da Costa, em Vila Velha, começa a 20ª edição do Campeonato Estadual de Futebol de Areia Masculino. Finalistas em 2018, Anchieta e Vila Velha chegam como favoritos ao título. Mas as outras quatro seleções se reforçaram e fazem suas apostas.

Vila Velha x Anchieta pelo Estadual de Futebol de Areia 2018 Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Nomes como Sonaldo, Marcelão, João Vitor, Alezyr, Maguinho, Juninho Mascote, Betinho e Juninho Bebê aparecerão na quadra de areia a partir de domingo (14), data dos dois primeiros jogos para os homens. Anchieta e Marechal Floriano abrem os trabalhos da Chave B, enquanto Vila Velha e Rio Novo do Sul jogam pela A logo na sequência. Vitória e Santa Leopoldina folgam na rodada de abertura.

Confira as seleções:

Anchieta

Atual campeão do Estadual, o Anchieta lutará em 2019 pelo tricampeonato da competição de maneira consecutiva, apesar de possuir quatro taças (2014, 2015, 2017 e 2018). O grande desfalque da equipe nesta temporada é Bruno Xavier, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2013. Para superar a ausência do craque, Anchieta deposita suas fichas nos experientes Betinho e Juninho Bebê. O jovem pivô Brendon é a esperança de gols no ataque. Jovem também é o treinador do time, Renan Mesquita, que vai comandar a seleção do município pela primeira vez na carreira.

"Temos uma base muito forte, mesclando a experiência de jogadores já consagrados na modalidade, como Betinho e Juninho Bebê, com jogadores mais jovens e que vêm se destacando. Esse ano Bruno Xavier não está conosco devido ao calendário europeu e com isso aumenta nossa responsabilidade em manter essa invencibilidade", comentou Renan Mesquita.

Vila Velha

Vila Velha entra no Estadual para tentar retomar o período de glória após o título do torneio em 2011. O retrospecto recente é positivo, uma vez que o time chegou na final em 2014, 2015 e 2018 - em 2016 o campeonato não foi disputado. Em busca do segundo título de sua história, o time canela-verde tem um fator importante a seu favor: é o município sede do evento em 2019. João Vitor fez parte do grupo campeão em 2011 e espera erguer pela segunda vez a taça. O grupo conta ainda com o goleiro Sonaldo, com o jovem Digão, que é titular e capitão da seleção brasileira sub-20, além de Ralson.

"Nossa seleção vem se preparando a mais tempo, começamos os trabalhos com antecedência em relação às demais. Consequentemente, visamos chegar fortes já na estreia mirando desde já a vaga na final", comentou Jorginho.

Vitória

Seis vezes campeão do Estadual (2002, 2003, 2004, 2007, 2008 e 2010), mas há nove anos sem erguer a taça, Vitória iniciará a competição com metas ambiciosas. O grupo foi reformulado pelo técnico Dimmy de Oliveira. Jogadores como Marcelão, Maguinho, Alezyr e Bokinha pintam como prováveis protagonistas da seleção da capital. Rodolfo Ferreira e Erik Lírio também podem trazer dificuldades para os adversários.

A equipe de Rio Novo do Sul vai disputar o Campeonato Capixaba de Futebol de Areia 2019 Crédito: Divulgação

"Estamos trabalhando forte para fazermos uma boa estreia, e quem sabe sair com um resultado positivo. Todas as equipes estão bem estruturadas, então, quem errar menos terá um bom resultado no início. Sobre o Vitória, temos jogadores de qualidades diferenciadas", comentou Dimmy de Oliveira.

Marechal Floriano

Marechal Floriano inicia o Estadual repleto de ambições. E não à toa: a seleção é uma das mais tradicionais do Espírito Santo e, apesar de ter perdido espaço nos últimos anos, já venceu o campeonato em 2001 e 2006, além de ter sido duas vezes vice (2005 e 2007). O técnico Paulo Host, que auxilia o futebol de areia de Marechal Floriano há 20 anos, apostará na falta de entrosamento dos adversários no início do torneio para já tentar surpreender. O time acredita que pode chegar às fases decisivas se Leandrinho estiver inspirado. O ala esquerdo é considerado o grande nome da seleção. Ao lado dele, Welington, Júlio Côgo, Lincoln e Jonas também pedem espaço no elenco.

A equipe de Marechal Floriano vai disputar o Campeonato Capixaba de Futebol de Areia 2019 Crédito: Divulgação

"Esse grupo vai estar trabalhando de maneira conjunta para tentar neutralizar os pontos chaves das outras equipes. Anchieta, que é meu adversário direto na primeira rodada, traz jogadores do Rio de Janeiro, como o Betinho, e temos que trabalhar no erro deles. Estamos preparados psicologicamente, fisicamente estamos aprimorando, mas Marechal chega para dar trabalho", frisou Paulo Host.

Rio Novo do Sul

O Rio Novo do Sul inicia o Capixaba de Futebol de Areia envolto em um misto de ambição e respeito aos adversários. Ao passo que projeta voos altos e almeja alcançar a fase de semifinais, o próprio técnico Jocarlylson Dias reconhece que o nível acirrado de competição entre as equipes é altíssimo. "A princípio queremos estar entre as quatro melhores seleções do estado", pontuou o treinador. Em contraponto, a confiança no trabalho foi colocada em primeiro plano por Jocarlylson: "Todo mundo sonha com o título e vamos trabalhar com seriedade para alcançá-lo", frisou.

A equipe de Vitória vai disputar o Campeonato Capixaba de Futebol de Areia 2019 Crédito: Divulgação

Os jovens Ítalo e Roger, que atuaram na última edição do torneio por Rio Novo do Sul, despontam mais uma vez como as maiores esperanças. Além dos dois, Sávio tem faro de gol e vai procurar desequilibrar na frente.

Santa Leopoldina

As ambições de Santa Leopoldina para o Capixaba extrapolam os limites da disputa com os rivais diretos. Com o técnico Eliandro Andrade no comando, o Santa mira alto. Nada de fazer campanha apenas para cumprir tabela. O objetivo é alcançar a vaga na grande decisão. Esse é o discurso do treinador. Se o assunto é velocidade e qualidade técnica, Juninho Mascote é quem dá as cartas na seleção de Santa Leopoldina. Jotinha e Leandrão chamam a responsabilidade no centro da quadra. As promessas Joab, Caio e Diego figuram como boas soluções no grupo. Murilo é o paredão debaixo da baliza.

A equipe de Santa Leopoldina vai disputar o Campeonato Capixaba de Futebol de Areia 2019 Crédito: Divulgação

"Nossa arma principal é a experiência com a juventude. Nossas finalizações e contra-ataques também se destacam. Mas a estreia contra Anchieta será difícil, vamos jogar contra o atual campeão, candidato ao título. Apesar disso, já jogamos contra eles e estamos preparando surpresas", pontuou o técnico Eliandro Andrade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta