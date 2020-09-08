'Com mais emoção e talvez mais imprevisível', diz Medina sobre novo formato do Circuito Mundial de surfe

Crédito: “Gabriel Medina” foi escolhido recentemente o "Filme do Ano" no Portuguese Surf Film Festival (Globo/Bill Cardoso

Bicampeão mundial de surfe (2014 e 2018), Gabriel Medina acredita que o novo formato do principal circuito da modalidade idealizado pela Liga Mundial de Surfe (WSL) será desafiador na sua busca para se manter entre os melhores do planeta. A partir de 2021, os campeões passarão a ser decididos em um confronto direto entre os dois melhores surfistas do ano.

- É um formato diferente, que eu não estou acostumado ainda, mas vou trabalhar duro, me adaptar, continuar chegando focado em cada etapa e correr atrás do título. Acho que vai sim se tornar uma competição com mais emoção e talvez mais imprevisível, mas faz parte. Vou continuar dando o meu melhor ate o fim - afirmou Medina, ao LANCE!.

A mudança evitará que o campeonato seja decidido antecipadamente, como já ocorreu. Porém, no ano passado, a disputa foi emocionante até o fim. Ítalo conquistou o título na final com Medina nos tubos de Pipeline, no Havaí.

A taça será decidida em um único dia de competição, denominado “The WSL Finals”. Após o término da temporada de dez eventos do CT, as cinco mulheres e os cinco homens mais bem ranqueados lutarão por seus respectivos títulos em um novo formato de mata-mata, em uma das melhores ondas do mundo.

Medina já tem a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio assegurada, assim como os brasileiros Italo Ferreira, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima. O astro mantém o foco na busca pelo lugar mais alto do pódio.

- Minha expectativa é que a situação mundial realmente melhore e que a Olimpíada possa acontecer em 2021 com segurança para todos os envolvidos e que eu consiga trazer a medalha de ouro - afirmou o surfista, que não esconde a ansiedade para voltar às competições.

A temporada de 2021 do Circuito Mundial está marcada para começar ainda este ano no Havaí, em novembro para as mulheres, na ilha de Maui, e em dezembro para os homens, na ilha de Oahu. Mas tudo depende da aprovação do Estado do Havaí e das entidades governamentais locais, bem como a situação das restrições das viagens internacionais.

- Com a pandemia muitas coisas mudaram mesmo e eu tive que me adaptar a essa nova “rotina.” Eu estou sentindo muita falta de competir e também de viajar, mas ao mesmo tempo, foi uma pausa boa para descansar um pouco e curtir minha casa e minha família, o que, normalmente, é muito difícil eu conseguir fazer em um ano normal. Acho que a coisa boa foi ter conseguido ter tempo para aprender coisas novas e o ruim foi ter que passar por essa situação ne, que se Deus quiser, vai melhorar logo - contou o atleta.