Automobilismo

Seletiva oficial do Campeonato Brasileiro de Kart acontece no ES

FDK Racing Cup 2025 acontece entre os dias 12 e 13 de julho e já está com as inscrições abertas

O Espírito Santo foi oficialmente escolhido como sede de uma das seletivas do Campeonato Brasileiro de Rental Kart, devido ao crescimento do kartismo no Estado. A FDK Racing Cup 2025 será o evento classificatório, com chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), e vai acontecer nos dias 12 e 13 de julho, no Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, com entrada gratuita para o público.>