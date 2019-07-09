Velocidade

Com descida de 200 metros, Santa Martha vai receber corrida de rolimã

A corrida em Santa Martha deste ano será em homenagem a Emerson Reis, idealizador dos circuitos de rolimã de Vitória

Publicado em 9 de julho de 2019 às 17:46 - Atualizado há 6 anos

O carrinho de Rolimã é febre no Espírito Santo

No dia 14 de julho a Grande Maruípe, em Vitória, vai viver fortes emoções com a realização do Rolimã Race Santa Martha. A edição 2019 do evento esportivo, que vai contar com os melhores competidores de rolimã, será realizado a partir das 8h, na Rua Léa, no bairro Santa Martha.

A vai onde vai ser realizado o evento é uma descida de aproximadamente 200 metros onde os rolimãs chegam a atingir 50 Km/h. Ou seja, quem comparecer vai conferir uma disputa de alta velocidade e emoção!

Homenagem

A corrida em Santa Martha deste ano será em homenagem a Emerson Reis, idealizador dos circuitos de rolimã de Vitória, morto por segurança no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) em outubro de 2018.

Emerson Reis era organizador do Campeonato de Rolimã

SERVIÇO

Rolimã Race Santa Martha – Circuito Emerson Reis

Data: domingo (14)

Horário: a partir das 8h

Local: Rua Léa, em Santa Martha, Vitória





