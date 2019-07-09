Com descida de 200 metros, Santa Martha vai receber corrida de rolimã

Publicado em 9 de julho de 2019 às 17:46
- Atualizado há 6 anos
No dia 14 de julho a Grande Maruípe, em Vitória, vai viver fortes emoções com a realização do Rolimã Race Santa Martha. A edição 2019 do evento esportivo, que vai contar com os melhores competidores de rolimã, será realizado a partir das 8h, na Rua Léa, no bairro Santa Martha.
A vai onde vai ser realizado o evento é uma descida de aproximadamente 200 metros onde os rolimãs chegam a atingir 50 Km/h. Ou seja, quem comparecer vai conferir uma disputa de alta velocidade e emoção!
Homenagem
A corrida em Santa Martha deste ano será em homenagem a Emerson Reis, idealizador dos circuitos de rolimã de Vitória, morto por segurança no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) em outubro de 2018.
SERVIÇO
Rolimã Race Santa Martha – Circuito Emerson Reis
Data: domingo (14)
Horário: a partir das 8h
Local: Rua Léa, em Santa Martha, Vitória
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o