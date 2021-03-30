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COBRAS supera time colombiano e obtém primeiro triunfo na Superliga Americana de Rugby

Em partida realizada no Estádio Nacional Julio Martínez, o Centenário do Chile, a franquia americana conseguiu a vitória por 30 a 14...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 18:45
Crédito: Reprodução/Twitter Cobras Brasil
Os COBRAS, franquia brasileira de Rugby, conquistaram sua primeira vitória na Superliga Americana de Rugby (SLAR), em partida realizada na tarde desta terça-feira, no Estádio Nacional Julio Martínez, o Centenário do Chile. A equipe foi melhor tanto ofensivamente quanto defensivamente e construiu o placar de 30 a 14 em cima dos colombianos do Cafeteros Pro.
A PARTIDA
Logo aos 4 minutos, Moisés Duque assinalou os primeiros três pontos em um drop goal de muita habilidade - jogada caracterizado por quando o atleta deixa a bola tocar o chão e chuta logo em seguida em direção aos paus (ou H). Os COBRAS ainda marcaram 2 penais (Josh Reeves e Moisés Duque), 3 tries (Lucas “Zé” Tranquez, André “Buda” Arruda e Franco Giudice) e 3 conversões (Josh Reeves e Moisés Duque). Os Cafeteros marcaram com Agustín Bocco (penalty try), Facundo Ferrario (try) e Gonzalo García (conversão).
Com o resultado, a franquia brasileira pode fechar a rodada em quarto lugar na classificação, com seis pontos conquistados, caso o Olimpia Lions não vença hoje sua partida contra o Jaguares XV.
PRÓXIMOS JOGOS
Os COBRAS jogam neste domingo, às 16h30, contra o Selknam (CHI), na rodada que encerra a fase chilena do torneio. Depois, as equipes viajam para o Uruguai, país em que finalizam os jogos da etapa classificatória e, assim, definem os semifinalistas e finalistas da competição.
SOBRE A COMPETIÇÃO
Organizada pela Sudamerica Rugby, a SLAR é o principal torneio sul-americano de clubes na modalidade XV e está sendo transmitido com exclusividade pelos canais ESPN.

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