COBRAS supera time colombiano e obtém primeiro triunfo na Superliga Americana de Rugby

Crédito: Reprodução/Twitter Cobras Brasil

Os COBRAS, franquia brasileira de Rugby, conquistaram sua primeira vitória na Superliga Americana de Rugby (SLAR), em partida realizada na tarde desta terça-feira, no Estádio Nacional Julio Martínez, o Centenário do Chile. A equipe foi melhor tanto ofensivamente quanto defensivamente e construiu o placar de 30 a 14 em cima dos colombianos do Cafeteros Pro.

A PARTIDA

Logo aos 4 minutos, Moisés Duque assinalou os primeiros três pontos em um drop goal de muita habilidade - jogada caracterizado por quando o atleta deixa a bola tocar o chão e chuta logo em seguida em direção aos paus (ou H). Os COBRAS ainda marcaram 2 penais (Josh Reeves e Moisés Duque), 3 tries (Lucas “Zé” Tranquez, André “Buda” Arruda e Franco Giudice) e 3 conversões (Josh Reeves e Moisés Duque). Os Cafeteros marcaram com Agustín Bocco (penalty try), Facundo Ferrario (try) e Gonzalo García (conversão).

Com o resultado, a franquia brasileira pode fechar a rodada em quarto lugar na classificação, com seis pontos conquistados, caso o Olimpia Lions não vença hoje sua partida contra o Jaguares XV.

PRÓXIMOS JOGOS

Os COBRAS jogam neste domingo, às 16h30, contra o Selknam (CHI), na rodada que encerra a fase chilena do torneio. Depois, as equipes viajam para o Uruguai, país em que finalizam os jogos da etapa classificatória e, assim, definem os semifinalistas e finalistas da competição.

SOBRE A COMPETIÇÃO