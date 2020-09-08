Classe C30 é destaque no Ubatuba Sailing Festival de vela

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

O retorno das tripulações às regatas oceânicas paulistas mostrou que os velejadores não perderam o ritmo, apesar da paralisação das competições desde março, devido à quarentena. Entre as 40 embarcações do Ubatuba Sailing Festival, de 5 a 7 de setembro, destacaram-se Kaikias Via Itália e Caballo Loco, da Classe C30, em duelo particular e equilibrado, com duas vitórias para cada equipe.

Nos critérios de desempate, Kaikias Via Itália levou a melhor porque venceu a regata de percurso, a mais longa do campeonato, entre as quatro provas disputadas em três dias. Predominou o vento de fraca intensidade, de sueste a sul, sempre abaixo de dez nós (10 a 15 km/h). Na regata final, desta segunda-feira (07), Caballo Loco venceu por pouco, após match race intenso.

O comandante do Kaikias Via Itália, Eduardo Mangabeira, enalteceu a rivalidade saudável com Caballo Loco.

- A previsão do vento não era das melhores, mas fizemos ótimas regatas. No primeiro dia, conseguimos vencer o Caballo no percurso. Acertamos o lado do vento. Domingo, ganhamos a primeira e eles, a segunda prova. Vencemos o campeonato no desempate, mas as duas tripulações foram muito bem, rigorosamente iguais - contou Mangabeira.

Diplomático, Mauro Dottori, comandante do Caballo Loco, reconheceu a conquista do rival.

- Eles (Kaikias) levaram merecidamente. O mais legal é que fizemos uma disputa de alto nível, entre dois barcos que estão brigando pelo título brasileiro da classe, ao lado do Loyalty. Foi um baita racha. E ainda chegamos nas boias de contravento quase junto com os S40 e à frente de barcos de 50 pés. A C30 deu um show na raia - destacou Dottori.

As presenças dos medalhistas olímpicos Torben Grael (Lady Lou – RGS A) e Lars Grael (Avohai – IRC), fortaleceram o evento.

- A organização foi nota dez. Tanto na parte técnica, na água, quanto nas atividades no Ubatuba Iate Clube. Tudo foi planejado para oferecer segurança máxima aos velejadores com os protocolos do coronavírus. O tempo também ajudou bastante. Quem não veio, pode morrer de inveja. Foi uma delícia - exclamou Dottori, bem-humorado.

A Classe C30 volta a competir em 19 e 20 de setembro, abertura da terceira etapa da Copa Suzuki – Circuito Ilhabela de Vela Oceânica. O Campeonato Brasileiro, iniciado em fevereiro, em Florianópolis, será simultâneo às finais da Copa Suzuki, de 26 a 29 de novembro, com sede no Yacht Club Ilhabela.

As demais classes do Ubatuba Sailing Festival tiveram os seguintes vencedores após quatro regatas e um descarte: IRC (Rudá - Mário Martinez), RGS A (Lady Lou - Torben Grael), RGS B (Fugaz SP - Fernando Filoni), Multicascos (Maré - Benoit Jofflineau) e Bico de Proa (Vó Munik - Sidnei Plácido). Lars Grael foi o terceiro colocado com Avohai na IRC, atrás do King, de Fábio Faccio.Classe C30 no Circuito Santa Catarina (6 regatas e 1 descarte)

(1ª Etapa do Campeonato Brasileiro)

1 - Caballo Loco (Mauro Dottori): 2+2+1+2+1+(8) = 8 pontos perdidos

2 - Kaikias Maserati (Eduardo Mangabeira): 1+(8)+3+1+2+4 = 11 pp

3 - Loyalty (Alexandre Leal): 3+1+(5)+3+4+3 = 14 pp

4 - Zeus Team (Inácio Vandresen): 4+(8)+2+6+3+1 = 18 pp

5 - Le Terrible (Frederico Didone): (7)+3+7+4+6+2 = 22 pp

6 - Corta Vento (Carlos Augusto de Matos): 6+(8)+6+5+5+5 = 27 pp

7 - Katana Portobello (Cesar Gomes Neto): 5+(8)+4+8+8+8 = 33 pp

Classificação da C30 na Copa Suzuki (5 regatas e 1 descarte)

1 – Kaikias Via Itália – Eduardo Mangabeira: 1+1+1+(2)+ 1 = 4 pp

2 – Loyalty – Alexandre Leal: 3+2+2+1+(4) = 8 pp

3 – Cabalo Loco – Mauro Dottori: 2+(3)+3+3+2 = 10 pp