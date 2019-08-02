Vôlei de Praia

Circuito Mundial: Alison e Álvaro Filho vão às quartas em Viena

Na etapa do Circuito Mundial, o capixaba e o paraibano agora terão pela frente dupla da Rússia, neste sábado

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 20:04 - Atualizado há 6 anos

Alison e Álvaro Filho nas oitavas de final da etapa de Viena do Mundial Crédito: Divulgação/FIVB

A dupla brasileira Alison e Álvaro Filho (ES/PB) avançou às quartas de final do Major Series de Viena (Áustria), etapa cinco estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Nesta sexta (02), eles superaram os catarianos Cherif Samba e Ahmed Tijan por 2 sets a 0 (21/19, 21/15), em 37 minutos, pelas quartas de final. André/George (ES/PB) e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) acabaram superados nas oitavas de final.

Alison e Álvaro Filho voltam à quadra neste sábado (03), quando encaram os russos Krasilnikov/Stoyanovskiy pelas quartas de final, às 5h15 (de Brasília). Os dois times se enfrentaram quatro vezes na temporada, com duas vitórias para cada lado. A dupla russa é a atual vencedora do Campeonato Mundial, realizado em agosto deste ano, na Alemanha.

Álvaro Filho comentou a vitória nas oitavas de final sobre o time do Catar e a expectativa para o quinto duelo contra os russos em 2019.

“O time do Qatar é muito forte, vem chegando sempre entre os cinco, dez melhores, na maioria dos torneios há mais de um ano. Uma dupla de vigor físico, forte, ágil. Acho que tivemos paciência em trocar bolas, sermos resistentes na defesa foi fundamental, foi um mérito nosso”, disse o defensor da dupla, que completou.

A competição em Viena rende cerca de R$ 150 mil para os campeões dos naipes masculino e feminino. Ao todo, o torneio distribui cerca de R$ 2,3 milhões em premiação aos atletas, além de oferecer pontuação alta para o ranking internacional – 1.200 para os times vencedores.

