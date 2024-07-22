Cetaf vence jogos finais e avança na Liga de Desenvolvimento de Basquete

O Cetaf, de Vla Velha, se classificou na Liga de Desenvolvimento de Basquete Crédito: Divulgação/Cetaf

O Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf) venceu seus dois últimos jogos na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) e assegurou a classificação para a próxima fase da principal competição de base da modalidade no País.

Os triunfos vieram sobre as equipes do Basquete Cearense (CE), no último sábado (20), por 69 a 45; e do Bauru, no domingo (21), por 61 a 57. Com os resultados, o Cetaf terminou a campanha com a sexta colocação no grupo A, com seis vitórias e seis derrotas em 12 jogos.

O bom desempenho garantiu ao time capixaba uma vaga na Série Prata, que contará com a participação das equipes classificadas entre o 5° e 8° lugar nos dois grupos. “Foi uma segunda fase muito boa da nossa equipe na competição. Conseguimos evoluir taticamente em relação à primeira etapa, o que foi fundamental para jogarmos de forma mais coletiva e conseguimos as vitórias”, disse o treinador João Victor Freitas.

Próximos adversários

Os adversários do Cetaf na próxima fase da LDB são todos da Região Sul do Brasil: Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, Ponta Grossa e Sociedade Thalia, ambos do Paraná. As datas dos confrontos ainda não foram confirmadas pela Liga Nacional de Basquete (LNB), responsável pela organização do torneio, mas a previsão é que a competição retorne no final de agosto.