Cetaf conquista o título inédito da Copa Brasil Sub-15 de basquete

Afastado do basquete profissional desde 2014, quando disputou pela última vez o NBB, o Cetaf sempre se manteve ativo na base. E, no último final de semana, o time capixaba conquistou um título expressivo.
Com uma vitória de 58 a 49 sobre o tradicional Bauru, a equipe do técnico Diego Souza levantou a taça do Copa Brasil Sub-15 de basquete, realizada na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná.
Além do título inédito, o Cetaf teve o melhor jogador e cestinha do torneio, o armador Gabriel Azevedo, filho de Márcio Azevedo e sobrinho de Luiz Felipe, ambos ex-jogadores da seleção brasileira.
Veja a campanha do Cetaf:
- Cetaf 125 x 36 São José dos Pinhais-PR
- Cetaf 99 x 37 Clube Duque de Caxias-PR
- Cetaf 64 x 71 Bauru-SP
- Cetaf 73 x 55 Londrina/Colégio Atop/FEL-PR
- Cetaf 55 x 47 AGFEB/São José-SC
- Cetaf 58 x 49 Bauru-SP