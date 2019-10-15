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basquete

Cetaf conquista o título inédito da Copa Brasil Sub-15 de basquete

Além da taça, time capixaba teve o armador Gabriel Azevedo eleito o melhor jogador e cestinha do torneio

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 18:30

A Gazeta

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Publicado em 

15 out 2019 às 18:30
Cetat campeão da Copa Brasil Sub-15 Crédito: CBB
Afastado do basquete profissional desde 2014, quando disputou pela última vez o NBB, o Cetaf sempre se manteve ativo na base. E, no último final de semana, o time capixaba conquistou um título expressivo.
Com uma vitória de 58 a 49 sobre o tradicional Bauru, a equipe do técnico Diego Souza levantou a taça do Copa Brasil Sub-15 de basquete, realizada na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná.
Além do título inédito, o Cetaf teve o melhor jogador e cestinha do torneio, o armador Gabriel Azevedo, filho de Márcio Azevedo e sobrinho de Luiz Felipe, ambos ex-jogadores da seleção brasileira.

Veja a campanha do Cetaf:

  • Cetaf 125 x 36 São José dos Pinhais-PR
  • Cetaf 99 x 37 Clube Duque de Caxias-PR
  • Cetaf 64 x 71 Bauru-SP
  • Cetaf 73 x 55 Londrina/Colégio Atop/FEL-PR
  • Cetaf 55 x 47 AGFEB/São José-SC
  • Cetaf 58 x 49 Bauru-SP

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