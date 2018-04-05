Casal strongman estreita relação e se prepara para o Arnold Classic

Dividindo experiências e sendo incentivo um para o outro, Ricardo Bispo e Flávia Carvalho encaram as tarefas e o cotidiano de atleta de forma profissional, mas de acordo com o casal isso só é possível, pois toda a responsabilidade é dividida entre os dois. A dupla praticante de strongman está em preparação para o evento Arnold Classic Brasil, que será realizado nos dias 20 e 21 de abril, onde se reúnem os melhores competidores da modalidade, e união é a chave para o sucesso.

Ricardo Bispo e Flávia Carvalho juntos pelo strongman Crédito: Carlos Alberto Silva

Ricardo e Flávia estão no esporte há oito anos. De acordo com a atleta, o incetivo para iniciar nas competições veio do esposo, já que, antes de migrar para o strongman, Ricardo era adepto do fisiculturismo e ela levava uma vida sedentária. Flávia explica que diante das maiores tensões de pré competição, encontra no marido um porto seguro diante da ansiedade.

Casal começou a praticar a modalidade em 2011 Crédito: Carlos Alberto Silva

Ele que me incentivou a começar a treinar e depois a participar de eventos. Quando comecei a me exercitar era apenas para acompanhá-lo na academia, mas com o tempo fui criando gosto e aumentando meu interesse. Não pensava em já me tornar profissional, mas comecei a notar que tinha potencial e o Ricardo me ajudou em meu desenvolvimento. Isso foi o que mais me motivou. O esporte fortaleceu nossa relação, disse Flávia, que já virou um pneu de 350kg - seu recorde pessoal.

Ricardo, de 48 anos, que pode erguer até 320kg na modalidade de levantamento terra, explica que a dieta de strongman não possui tantas restrições como a de fisiculturista, por exemplo, mas conta que é necessário seguir regras para se manter no alto rendimento. Tendo a esposa como sua fonte de força, como ele brinca, o atleta destaca ainda a paciência que Flávia tem nos momentos mais tensos da preparação para as competições. Diferente dele, que tem uma personalidade mais estourada no comando dos treinos e exige ao máximo da esposa durante as atividades.

Às vezes eu acabo ficando nervoso, grito e cobro pensando no melhor para ela. Faço tudo pensando em tirar toda a capacidade que ela tem para que no evento a Flávia seja a melhor. Estamos com um trabalho voltado para as duas preparações, minha e dela. Acredito que chegaremos no Arnold fortes e prontos para alcançarmos nossas metas, conclui Ricardo, que, assim como a esposa, vai competir no torneio na prova medley, onde eles precisarão andar e correr por um percurso de 15 metros enquanto sustentam objetos de até 300kg.

Ricardo e Flávia treinam juntos Crédito: Carlos Alberto Silva

Com um cotidiano apertado, treinando todos os dias da semana, Ricardo e Flávia afirmam que o cansaço não interfere na relação e explicam que é como se trabalhassem na mesma empresa, já que boa parte do treino eles fazem juntos.

CONHEÇA AS FERAS

Nome: Flávia Carvalho

Idade: 40 anos

Altura: 1.80m

Peso: 95kg

Recorde: 350kg (virando pneu)

Nome: Ricardo Bispo

Idade: 48 anos

Altura: 1.80m

Peso: 105kg