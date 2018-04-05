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Amor à vista

Casal strongman estreita relação e se prepara para o Arnold Classic

Ricardo Bispo e Flávia Carvalho se preparam para competições dentro da modalidade e afirmam que o incentivo mutuo é o segredo do sucesso

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 17:16
Dividindo experiências e sendo incentivo um para o outro, Ricardo Bispo e Flávia Carvalho encaram as tarefas e o cotidiano de atleta de forma profissional, mas de acordo com o casal isso só é possível, pois toda a responsabilidade é dividida entre os dois. A dupla praticante de strongman está em preparação para o evento Arnold Classic Brasil, que será realizado nos dias 20 e 21 de abril, onde se reúnem os melhores competidores da modalidade, e união é a chave para o sucesso.
Ricardo Bispo e Flávia Carvalho juntos pelo strongman Crédito: Carlos Alberto Silva
Ricardo e Flávia estão no esporte há oito anos. De acordo com a atleta, o incetivo para iniciar nas competições veio do esposo, já que, antes de migrar para o strongman, Ricardo era adepto do fisiculturismo e ela levava uma vida sedentária. Flávia explica que diante das maiores tensões de pré competição, encontra no marido um porto seguro diante da ansiedade.
Casal começou a praticar a modalidade em 2011 Crédito: Carlos Alberto Silva
Ele que me incentivou a começar a treinar e depois a participar de eventos. Quando comecei a me exercitar era apenas para acompanhá-lo na academia, mas com o tempo fui criando gosto e aumentando meu interesse. Não pensava em já me tornar profissional, mas comecei a notar que tinha potencial e o Ricardo me ajudou em meu desenvolvimento. Isso foi o que mais me motivou. O esporte fortaleceu nossa relação, disse Flávia, que já virou um pneu de 350kg - seu recorde pessoal.
Ricardo, de 48 anos, que pode erguer até 320kg na modalidade de levantamento terra, explica que a dieta de strongman não possui tantas restrições como a de fisiculturista, por exemplo, mas conta que é necessário seguir regras para se manter no alto rendimento. Tendo a esposa como sua fonte de força, como ele brinca, o atleta destaca ainda a paciência que Flávia tem nos momentos mais tensos da preparação para as competições. Diferente dele, que tem uma personalidade mais estourada no comando dos treinos e exige ao máximo da esposa durante as atividades.
Às vezes eu acabo ficando nervoso, grito e cobro pensando no melhor para ela. Faço tudo pensando em tirar toda a capacidade que ela tem para que no evento a Flávia seja a melhor. Estamos com um trabalho voltado para as duas preparações, minha e dela. Acredito que chegaremos no Arnold fortes e prontos para alcançarmos nossas metas, conclui Ricardo, que, assim como a esposa, vai competir no torneio na prova medley, onde eles precisarão andar e correr por um percurso de 15 metros enquanto sustentam objetos de até 300kg.
Ricardo e Flávia treinam juntos Crédito: Carlos Alberto Silva
Com um cotidiano apertado, treinando todos os dias da semana, Ricardo e Flávia afirmam que o cansaço não interfere na relação e explicam que é como se trabalhassem na mesma empresa, já que boa parte do treino eles fazem juntos.
CONHEÇA AS FERAS
Nome: Flávia Carvalho
Idade: 40 anos
Altura: 1.80m 
Peso: 95kg
Recorde: 350kg (virando pneu)
Nome: Ricardo Bispo
Idade: 48 anos
Altura: 1.80m
Peso: 105kg
Recorde: 320kg (levantamento terra - supino)

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