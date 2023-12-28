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Vela

Capixabas rumo ao 52° Campeonato Brasileiro de Optimist Oakberry

Velejadores do Iate Clube do Espírito Santo preparam-se para deixar sua marca nas águas do prestigiado campeonato

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2023 às 14:45
A delegação do Iate Clube do Espírito Santo é composta por sete velejadores
A delegação do Iate Clube do Espírito Santo é composta por sete velejadores Crédito: Iate Clube/Divulgação
Entre os dias 3 e 14 de janeiro de 2024, os velejadores do Iate clube do Espírito Santo participarão do 52º Campeonato Brasileiro de Optimist Oakberry, realizado mais uma vez na Sede Oceânica, em Jurerê, no Iate Clube de Santa Catarina-Veleiros da Ilha, em Florianópolis. Com a presença de mais de 300 atletas de todo o país, o evento destaca-se como a principal competição nacional da classe optmist, conhecida por reunir o maior número de competidores em eventos desse porte.
A delegação do Iate Clube do Espírito Santo é composta por sete velejadores: Livia Tavares Martini Quintas, Thiago Goldschmidt Tommasi Abaurre, Joaquim Pinheiro Lopes, Leonardo Brocco Lage Motta, Torben Diniz Verjovsky, Nicholas Ribeiro Junge e Pedro Bastos Machado.
Em destaque, Livia Quintas e Torben Diniz já provaram seu valor em um evento preparatório realizado em dezembro no mesmo local do campeonato. Livia conquistou a 8ª posição no geral, consolidando sua presença de destaque ao garantir o 2º lugar na categoria feminina. Já Torben Diniz demonstrou seu talento com uma performance notável, consolidando sua prontidão para competir em alto nível.
Com determinação e talento, os velejadores capixabas estão prontos para enfrentar a competição acirrada e representar seu estado com orgulho no 52º Campeonato Brasileiro de Optimist Oakberry em Florianópolis.

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