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Tênis

Aos 36 anos, Djokovic revela que nem pensa em aposentadoria

"Espero continuar até 40 anos ou mais. Sinto-me muito bem", declarou o recordista de títulos de Grand Slam, com 24

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 19:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 dez 2023 às 19:07
Djokovic venceu mais uma vez e estará na semifinal em Roma
Djokovic quer jogar pelo menos até os 40 anos Crédito: ATP/Divulgação
Dominante no circuito mundial aos 36 anos, o tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking da ATP, afirmou nesta quarta-feira (27) que a aposentadoria é um tema que parece distante ainda em sua carreira.
"Espero continuar até 40 anos ou mais. Sinto-me muito bem", declarou o recordista de títulos de Grand Slam, com 24. "2023 foi uma das melhores temporadas da minha carreira. Por que vou parar se ainda jogo tão bem? Vou continuar, levar um ano de cada vez e ver até onde posso ir."
O sérvio encerrou a temporada com três títulos em quatro finais de Grand Slam e com 11.245 pontos no ranking mundial, mais de 2. 000 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o jovem espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 20.
Djokovic citou Tom Brady, ídolo do futebol americano, que se aposentou em fevereiro, aos 45 anos, para citar que ainda nem sonha com adeus das quadras. "Ele é um exemplo perfeito, alguém que teve uma grande e longa carreira. Passou muito tempo cuidando de si mesmo."
O tenista está na Arábia Saudita, onde nesta quarta-feira enfrentou Alcaraz em uma partida de exibição. O espanhol venceu por 2 a 1 (4/6, 6/4 e 6/4). Djokovic está em preparação para o Austrália Open, no qual busca o 11º título, que começa no dia 14 de janeiro.

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