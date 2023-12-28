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Foco olímpico

Bernardinho voltará ao comando da seleção masculina de vôlei

Bernardinho foi o técnico do Brasil nas campanhas do título olímpico em Atenas-2004 e no Rio-2016 e da medalha de prata em Pequim-2008 e Londres-2012

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 21:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 dez 2023 às 21:22
Atual coordenador das seleções masculinas de vôlei, o técnico Bernardinho voltará a comandar a equipe, mas a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) só deve anunciar o retorno dele ao cargo em 2024, de acordo com o jornalista Bruno Voloch.
França
Bernardinho retorna ao comando da seleção masculina de vôlei visando os Jogos de Paris em 2024 Crédito: Divulgação/FFvolley
Bernardinho foi o técnico do Brasil nas campanhas do título olímpico em Atenas-2004 e no Rio-2016 e da medalha de prata em Pequim-2008 e Londres-2012. Após quatro finais olímpicas consecutivas, o Brasil só conseguiu o quarto lugar em Tóquio-2020, sob o comando de Renan Dal Zotto.
Técnico da seleção desde 2017, Renan conquistou o vice-campeonato no Mundial de 2018 e o bronze no de 2022, foi campeão na Copa dos Campeões em 2017, na Copa do Mundo em 2019 e na Liga das Nações de 2021, além do segundo lugar na Liga Mundial de 2017.
Com Renan, o Brasil também perdeu a hegemonia no Sul-Americano. Derrotada pela Argentina por 3 a 0 na última rodada, em agosto deste ano no Recife, foi a primeira vez que a seleção brasileira disputou a competição e não saiu com o título.
Renan deixou o cargo após o Brasil conquistar a vaga para Paris-2024, no Pré-Olímpico, em outubro. O técnico vinha sofrendo enorme pressão por causa dos resultados abaixo do esperado e optou pela saída. No título do Pan-Americano de Santiago, no início do mês, a seleção foi comandada por Giuliano Ribas, o Juba.
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