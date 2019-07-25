Capixabas no Pan

Capixabas no Pan: bom retrospecto traz confiança a Vinícius Teixeira

Atleta de Linhares vai para seu terceiro Pan-Americano da carreira. Em 2011 e 2015, ele voltou com medalhas na bagagem

Publicado em 25 de julho de 2019 às 13:35 - Atualizado há 6 anos

Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Nascido em Linhares, o pivô da seleção brasileira de handebol Vinícius Teixeira já é experiente quando o assunto é Jogos Pan-Americanos. O atleta de 31 anos fez parte do grupo brasileiro que conquistou a medalha de prata em Guadalajara 2011 e o ouro em Toronto 2015.

Além disso, Vinícius participou da histórica campanha no Campeonato Mundial, em janeiro deste ano, quando os brasileiros chegaram ao inédito 9º lugar. O pivô revela no entanto que é hora de esquecer o passado e focar no Pan-Americano:

“O que conquistamos lá já foi, temos que escrever uma nova história", afirmou o pivô da seleção brasileira e do Taubaté.

Vinícius Teixeira, pivô capixaba Crédito: Acervo pessoal

O Pan de Lima serve como classificatório ao handebol para as Olimpíadas de Tóquio 2020. E para o jogador capixaba, garantir vaga nas Olimpíadas é o objetivo.

A seleção brasileira, uma das favoritas neste Pan-Americano, está no grupo B da competição ao lado de México, Porto Rico e Peru e a estreia de Vinícius e companhia no Pan será no dia 31 de julho contra os mexicanos.

* O autor é residente em Jornalismo. Texto sob supervisão de Murilo Cuzzuol.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta