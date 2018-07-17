Capixabas Didi e Mamedes buscam afirmação na seleção sub-21 de basquete

Os capixabas Didi e Mamedes, da seleção brasileira sub-21 de basquete Crédito: CBB/Divulgação

A atual temporada do basquete nacional está sendo especial para alguns capixabas. O ala-armador Eddy Carvalho conseguiu o título inédito do NBB 2017/2018 com o Paulistano, e Didi e Mamedes, duas promessas de apenas 19 e 20 anos, respectivamente, estão treinando com a seleção brasileira sub-21 que vai disputar o Sul-Americano da categoria, na Argentina, a partir do dia 29 de julho.

Os capixabas estão juntos de outros 15 atletas convocados pelo técnico Cesar Guidetti, em Praia Grande, São Paulo, se preparando para o Sul-Americano. Dos 17 convocados para os treinos, 12 permanecerão no grupo que viaja para a Argentina. O pivô Mamedes elogiou a preparação da seleção para a disputa da competição.

Didi e Mamedes vestem a camisa da seleção para o Sul-Americano Sub-21 Crédito: CBB/Divulgação

- Os treinos aqui na seleção estão sendo bem fortes, bem intensos e todos os jogadores estão bem parelhos. A expectativa é que só fique mais intenso e quem quer que vá para a Argentina, vá representar bem o país, e, se Deus quiser, trazer o título de volta para as terras tupiniquins.

Corroborando com o seu conterrâneo e companheiro de seleção, Didi exalta a preparação que está sendo feita e confia que essa geração de atletas pode fazer história no basquete.

- A preparação está sendo ótima, porque essa geração é pra fazer história. Ela vai crescer como outros jogadores que fizeram história no basquete brasileiro cresceram, como Marquinhos, Marcelinho, entre outros. Acredito que essa geração pode fazer história também agora e em um futuro mais próximo.

Parceria com campeão da NBA

A temporada 2017/2018 vai ficar marcada na história dos dois jovens capixabas. Ela marca as suas estreias como profissionais. No caso de Didi, que atua pelo Franca, do interior de São Paulo, um companheiro de equipe a torna ainda mais especial. Trata-se de Leandrinho, campeão da NBA na temporada 14/15 pelo Golden State Warriors, e um dos principais nomes do basquete brasileiro.

Didi e Leandrinho Crédito: Acervo pessoal

- Foi a minha primeira temporada no profissional, onde fui bastante utilizado. Foi uma experiência incrível que tive, porque eu nunca imaginei que fosse jogar com e contra alguns dos meus maiores ídolos, que são o Leandrinho, Varejão e o Marquinhos. Eu pude melhorar no aspecto defensivo, porte físico, arremesso e venho evoluindo bastante o meu jogo.

E foi necessária uma temporada para Didi ter impressionado o seu ídolo. Com a experiência de quem atuou por 14 anos na NBA, Leandrinho acredita que o capixaba tem totais condições de triunfar na liga norte-americana. Em uma entrevista para o GloboEsporte.com, o experiente jogador comentou sobre o capixaba.

- Eu sou um pouquinho suspeito, apesar de eu fazer parte do Sesi Franca Basquete, eu gosto muito do Didi. É um menino talentoso, que tem uma muita força explosiva, um cara atlético e querendo ou não tem 18 anos (Didi completou 19 anos no último dia 2 de julho). A envergadura dele é uma envergadura grande, o pé dele é um pé grande. Então tudo, todos esses fatores que eu falei é exatamente o perfil que o americano procura.

Da NBB para a Liga Ouro

A temporada de estreia de Mamedes foi um pouco diferente em relação a Didi. O pivô capixaba, que pertence ao Pinheiros, disputou 10 partidas no NBB, porém, logo em seguida ele foi emprestado para o Macaé, que disputou a Liga Ouro - divisão de acesso para o NBB.

Com a camisa da equipe carioca, Mamedes disputou 19 jogos, e ajudou o Macaé chegar até as semifinais da competição, onde o time foi batido pelo Corinthians, que sagrou-se campeão do torneio.

Muitos podem olhar com descrédito sair de uma equipe da NBB e ir para uma da Liga Ouro. Mas não é o caso de Mamedes. Ele vê a mudança de forma positiva, já que no Macaé ele teve mais minutos de quadra e, portanto, teve uma evolução no seu jogo.

- A minha passagem pelo Macaé na Liga Ouro foi uma experiência do Pinheiros para acelerar o meu crescimento como jogador. E devo dizer que foi missão cumprida. Minha estadia lá foi muito válida e somou bastante para mim tanto como jogador quanto pessoa.