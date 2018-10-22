Home
Capixabas Blenda e Thâmella vencem etapa do ES do Brasileiro Sub-19

Na decisão disputada na Praia da Costa, donas da casa derrotaram as cariocas Giovanna Almeida e Giovanna Bello por 2 sets a 0