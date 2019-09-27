Capixabas avançam às oitavas de final na etapa Open de Vila Velha

Vila Velha, primeira parada do Circuito Brasileiro vôlei de praia 2019/2020. Ao longo desta sexta-feira (27) um total de 24 jogos movimentaram a chave masculina da competição e os capixabas Alison, André Stein, Fernandão, Luciano e Vinícius, além de Bruno Schmidt, que é natural do Distrito Federal, mas radicado na cidade, estão entre os classificados. As pratas da casa largaram bem na etapa Open de, primeira parada do. Ao longo desta sexta-feira (27) um total de 24 jogos movimentaram a chave masculina da competição e os capixabas, Fernandão, Luciano e Vinícius, além de Bruno Schmidt, que é natural do Distrito Federal, mas radicado na cidade, estão entre os classificados.

Luciano e Fernandão forma dupla de capixabas Crédito: William Lucas/CBV

As partidas acontecem na arena montada na Praia da Costa e têm entrada franca ao público. Neste sábado (28) ocorrem os jogos das oitavas de final, a partir das 8h, além das quartas de final, começando às 11h30, e semifinais, às 17h30.

“O dia foi muito bom. Deu para ver como o voleibol de praia está se renovando, vem uma molecada nova chegando com muito talento, jogando bem tecnicamente. Isso mostra que o esporte está se profissionalizando cada vez mais. Estou muito feliz em jogar em casa. Este ano tem sido de superação, com muitos jogos. É bom ter esse momento de estar perto da família e amigos”, contou o campeão olímpico Alison, que ao lado de Álvaro Filho ficou em primeiro no grupo B.

Natural de Vitória, Vinícius faz parceria com o cearense Hevaldo. No jogo em que eles garantiram liderança do grupo F, a torcida da casa foi toda para o atleta capixaba.

Alison sobe na rede em disputa de bola Crédito: William Lucas/CBV

“Tenho alguns amigos que vieram acompanhar os jogos, meus pais e familiares também estão presentes. Alguns fãs de voleibol daqui do estado também vieram. Jogar em casa é muito bom, mas é preciso manter bastante a concentração, pois o pessoal que vem te prestigiar acaba requisitando um pouco de atenção. Eu e Hevaldo tivemos um período de oito dias de preparação antes do torneio, e estamos confiantes para fazer o nosso melhor, o resultado fica em segundo plano”, disse Vinícius.

Dos 24 times que começaram na competição, oito se despediram da disputa ao fim do primeiro dia. São eles Luan/Thiago (RN/PB), Álvaro Andrade/Adelmo (SE/BA), Tony/Martinho (SC), Lucas/João Pedro (RJ), Luiz/Guto (SP), Marcus/Ferramenta (RJ) e Ramon Gomes/Bernardo Lima (RJ/CE).

OITAVAS DE FINAL – TORNEIO MASCULINO

Alison/Álvaro Filho (ES/PB) x Arthur Lanci/Saymon (PR/MS) – 8h

Lazaro Lyan/Matheus (GO/SE) x Fernandão/Luciano (ES) – 8h

André/George (ES/PB) x Moisés/Harley (BA/DF) – 8h

Hevaldo/Vinícius (CE/ES) x Maia/Eduardo Davi (RJ/PR) – 8h

Vítor Felipe/Ricardo (PB/BA) x Bruno/Averaldo (AM/TO) – 8h50

Lipe/Rafa (CE/PR) x Léo Vieira/Jô (DF/PB) – 8h50

Thiago/Guto (SC/RJ) x Arthur/Adrielson (MS/PR) – 8h50