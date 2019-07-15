Home
Capixabas Anderson Varejão e Didi convocados para seleção de basquete

Brasil vai disputar a Copa do Mundo, que será realizada de 31 de agosto a 15 de setembro, na China

Publicado em 15 de julho de 2019 às 21:58

 - Atualizado há 6 anos

O técnico Aleksandar Petrovic anunciou, nesta segunda-feira (15), a relação dos 15 atletas convocados para a Seleção Brasileira Adulta Masculina de Basquete, que vai dar início à preparação para a disputa da Copa do Mundo da China, que será realizada de 31 de agosto a 15 de setembro. Dois atletas capixabas foram lembrados pelo treinador: Anderson Varejão, que foi campeão do NBB com o Flamengo, e Didi, que foi draftado pelo New Orleans Pelicans da NBA, mas vai seguir para o Sidney Kings, da Austrália. 

Os capixabas Didi e Anderson Varejão Crédito: Barbara Grebe/CBB

Para o técnico da Seleção Brasileira, o grupo apresenta mescla interessante. “Essa convocação traz três pontos importantes no grupo, ou seja, o primeiro é contar com alguns jogadores mais experientes, que todos queriam ver atuando pela seleção brasileira. O segundo reúne os atletas que estão jogando na NBA: Caboclo e o Felício, que todos têm muita vontade de ver jogando pelo selecionado nacional. Já o terceiro é formado por dois jovens – Didi e Yago – que chegam bem das ‘janelas’ das Eliminatórias, que disputamos durante um ano e meio”. 

Capixaba Didi é selecionado no draft da NBA

A apresentação do elenco está marcada para 25 de julho (quinta-feira), em Anápolis (GO). De 26 de julho a 07 de agosto, a equipe nacional treina na citada cidade. No dia 08 de agosto, o Brasil enfrenta amistosamente o Uruguai, ainda em Anápolis (GO). Já no dia 10 de agosto, a Seleção Brasileira volta a jogar contra a equipe uruguaia, desta vez em Belém (PA).

Posteriormente, a delegação brasileira, já com os 12 jogadores definidos, embarca com destino a Lyon, na França. De 14 a 17 de agosto, o Brasil treina e joga um torneio na mencionada cidade francesa.

Em seguida, a Seleção Brasileira segue viagem com destino a Guangzhou, na China. De 20 a 28 de agosto, o Brasil treina e disputa jogos preparatórios em Guangzhou, Wuhan e Liaoning, na China. Nos dias 29 e 30 de agosto, os comandados de Aleksandar Petrovic treinam na cidade chinesa Nanjing, concluindo a etapa de preparação.

Convocados 

Alex Garcia (ala): 39 anos – 1,90m – Minas Tênis Clube 

Anderson Varejão (pivô): 36 anos – 2,11m – CR Flamengo

Augusto Lima (pivô): 27 anos – 2,08m – San Pablo Burgos (ESP)

Bruno Caboclo (ala): 23 anos – 2,06m – Memphis Grizzlies (EUA) 

Cristiano Felício (pivô): 27 anos – 2,08m – Chicago Bulls (EUA) 

Jhonatan Luz (ala): 32 anos – 1,96m – CR Flamengo 

Leandrinho (ala): 36 nos – 1,92m – Minas Tênis Clube

Lucas Dias Silva (pivô): 24 anos – 2,07m – Sesi Franca

Marcelinho Huertas (armador): – 36 anos – 1,91m

Didi (ala/armador): 20 anos – 1,95m – New Orleans Pelicans (EUA)

Marquinhos (ala): 35 anos – 2,07 – CR Flamengo

Rafael Luz (armador): 27 anos – 1,88m – MoraBanc Andorra (ESP)

Rafael Hettsheimeir (ala/pivô): 33 anos – 2,08m – Sesi Franca

Vitor Benite (ala/armador): 29 anos – 1,90m – San Pablo Burgos (ESP)

Yago Mateus (armador): 20 anos – 1,78m – CA Paulistano

