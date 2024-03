Capixaba Yuri Falcão vence primeiro desafio no Pré-Olímpico de boxe

Pugilista brasileiro superou o dominicano Alexy de la Cruz, que também foi bronze no Pan-Americano, e se classificou para a segunda fase da competição

O confronto contra o dominicano era difícil. O adversário foi medalhista de bronze no Pan-Americano de Santiago, no Chile, juntamente com Yuri. No entanto, o capixaba não se intimidou e conquistou uma boa vitória por 4 a 1, em decisão dividida dos juízes.