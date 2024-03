Capixaba Yuri Falcão é derrotado e está fora do Pré-Olímpico de Boxe

Brasileiro foi superado pelo jordaniano Obada Alkasbesh pela segunda fase da competição. Pugilista terá segunda chance de ir à Paris em maio

Na última terça-feira (5), Yuri havia vencido o primeiro combate no Pré-Olímpico. Derrotou o dominicano Alexey de la Cruz por 4 a 1, em decisão dividida dos juízes. Para ter conquistado a vaga nas Olimpíadas, o capixaba precisaria ter alcançado às semifinais do torneio, mas acabou eliminado logo na segunda fase.

No entanto, as chances de garantir a passagem para Paris não acabaram. Em maio, outro Pré-Olímpico será realizado, dessa vez na Tailândia. Essa competição será a última oportunidade do neto de Touro Moreno e sobrinho dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva Falcão de conquistar o direito de representar o Brasil no maior evento poliesportivo do mundo.