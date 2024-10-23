Capixaba vai disputar a Copa do Mundo de Pickleball, em Lima

O pickleball, esporte de raquetes que mistura elementos do tênis, badminton e tênis de mesa, vem ganhando força no Brasil, especialmente no Espírito Santo . A atleta capixaba Nairana Fraga, de 35 anos, vai disputar a Copa do Mundo de Pickleball, em Lima no Peru. Capixabas já estão se destacando em competições nacionais e internacionais, reforçando a presença no cenário do esporte, que ganha cada dia mais adeptos.

Nairana viajou para capital peruana nesta terça-feira (22) Crédito: Nairana Fraga

Entre os principais nomes está Nairana que, ao lado do conterrâneo Daniel, venceu a Copa Brasil de Pickleball. Ambos treinam na quadra localizada em Fradinhos, um local feito para o desenvolvimento do esporte na região. Nairana também brilhou no Campeonato Brasileiro em São Paulo, quando formou dupla mista com Arthur Linhares, do Rio Grande do Sul, garantindo vaga na seleção brasileira após a vitória. Linhares, que estuda e joga nos Estados Unidos, trouxe experiência internacional para a parceria.

Nairana viajou para capital peruana nesta terça-feira (22), para disputa que começa quarta-feira (23) e segue até o domingo (27).

"Fazer parte da seleção brasileira é o sonho de qualquer pessoa, de qualquer esporte. Para mim, é uma satisfação imensa. Meus pais trouxeram o esporte para o Espírito Santo, construíram a primeira quadra de pickleball aqui e, desde então, a gente joga e treina. É maravilhoso poder estar na seleção." Nairana Fraga - Jogadora de Pickleball

Neste desafio internacional, no Peru, Nairana competirá ao lado de Bernardo Andrade, atleta de Minas Gerais e atual campeão brasileiro de pickleball na categoria simples. Ela também fará dupla com Eliza Rocha, do Rio Grande do Sul, reforçando a união entre diferentes estados na busca por conquistas para o Brasil.

Seleção brasileira de pickleball. Crédito: Instagram

A equipe capixaba, TopRAKET, já acumula títulos em eventos regionais e nacionais, consolidando o Espírito Santo como referência no esporte. Com resultados expressivos, os atletas capixabas estão colocando o estado no mapa do pickleball mundial, representando o Brasil com orgulho.

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