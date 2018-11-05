Capixaba Sofia Madeira será avaliada para a seleção de conjunto

Com a presença de ginastas representando 39 equipes, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Pré-Infantil e Infanto-Juvenil terminou na última sexta-feira (02), em Lauro de Freitas (BA). O torneio serviu para que a técnica da seleção brasileira de conjuntos, Camila Ferezin, escolhesse cinco atletas do Juvenil que serão avaliadas no Centro de Treinamento em Aracaju (SE) e que futuramente poderão integrar a equipe nacional.
As selecionadas foram a capixaba Sofia Madeira Pereira, do Ítalo Brasileiro, além de Maria Eduarda de Almeida Araka (Marista/AL), Amanda Carolina Santos (Unopar/PR), Beatriz Linhares da Silva (UDESC/SC) e Bárbara Vitória Galvão (Sesi/AL).
Ter atuado como árbitra nesse campeonato foi excelente para poder avaliar a evolução do trabalho realizado. Fico feliz de ver cerca de 140 ginastas, de Norte a Sul do país, praticando a modalidade e com tão bom nível. Aproveitei a oportunidade para convidar cinco ginastas de 15 anos para serem avaliadas em Aracaju com possibilidades de integrar a seleção brasileira de conjuntos, afirmou Camila Ferezin.
Confira os resultados do Brasileiro de Ginástica Rítmica Pré-Infantil e Infanto-Juvenil:
Equipe Juvenil
1º UNOPAR (PR) 125,350
2º Ítalo Brasileiro (ES) 119,400
3º Clube AGIR (PR) 119,100
Equipe Pré-Infantil
1º Clube AGIR (PR) 85,150
2º Fantástica (PR) 79,450
3º AGRD Joinville (SC) 75,050
Individual Geral Juvenil
1º Ana Luisa Passos Neiva CASSAB (DF) 54,000
2º Amanda Carolina Batista dos Santos UNOPAR (PR) 52,650
3º Maria Clara de Souza GRM (MG) 50,450
Individual Geral Pré-Infantil
1º Maria Eduarda Moraes Pereira AGINAT (RN) 49,650
2º Sarah Bianca do Nascimento Brasil F.C. (SP) 48,950
3º Gabriella Coradine Castilho UNOPAR (PR) 48,550
Arco Juvenil
1º Maria Eduarda Araka Marista (AL) 14,750
2º Ana Luisa Passos Neiva CASSAB (DF) 13,000
3º Kauany Zanettin Paes AER Sadia (PR) 12,800
Bola Juvenil
1º Maria Eduarda Araka Marista (AL) 14,800
2º Maria Eduardo Moraes Pereira AGINAT (RN) 14,750
3º Alana Santos Barbosa Gorba (BA) 14,700
Maças Juvenil
1º Amanda Carolina Batista dos Santos UNOPAR (PR) 13,600
2º Julia Beatriz Silva UNOPAR (PR) 13,500
3º Maria Clara de Souza GRM (MG) 12,800
Fita Juvenil
1º Ana Carolina Sandrini AGIN (SC) 11,350
2º Thais Lourencini Ítalo Brasileiro (ES) 11,050
3º Viviane Miranda FAE Osasco (SP) 11,000
Mãos Livres Pré-Infantil
1º Keila Vitória Lima Gorba (BA) 10,800
2º Lana Yuruka Yanaga Clube AGIR (PR) 10,750
3º Letícia Carolina da Silva Clube AGIR (PR) 10,700
Corda Pré-Infantil
1º Ana Luiza de Souza AGRD Joinville (SC) 10,650
2º Laís Lemos Apolinário Fantástica (PR) 9,950
3º Letícia Carolina da Silva Clube AGIR (PR) 9,800
Bola Pré-Infantil
1º Letícia Carolina da Silva Clube AGIR (PR) 11,750
2º Eloá Cristine Godoy Motta Guaratinguetá (SP) 11,550
3º Alejandra Valentina Montilla Clube AGIR (PR) 10,650