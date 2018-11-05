Ginástica Rítmica

Capixaba Sofia Madeira será avaliada para a seleção de conjunto

Ginasta do Ítalo Brasileiro foi selecionada, juntamente com outras quatro atletas, no Brasileiro Pré-Infantil e Infanto Juvenil, na Bahia

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

05 nov 2018 às 14:13
Capixaba Sofia Madeira, última ginasta à direita, será avaliada para a seleção de conjunto Crédito: Vini Marins/CBG
Com a presença de ginastas representando 39 equipes, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Pré-Infantil e Infanto-Juvenil terminou na última sexta-feira (02), em Lauro de Freitas (BA). O torneio serviu para que a técnica da seleção brasileira de conjuntos, Camila Ferezin, escolhesse cinco atletas do Juvenil que serão avaliadas no Centro de Treinamento em Aracaju (SE) e que futuramente poderão integrar a equipe nacional.
As selecionadas foram a capixaba Sofia Madeira Pereira, do Ítalo Brasileiro, além de Maria Eduarda de Almeida Araka (Marista/AL), Amanda Carolina Santos (Unopar/PR), Beatriz Linhares da Silva (UDESC/SC) e Bárbara Vitória Galvão (Sesi/AL).
Ter atuado como árbitra nesse campeonato foi excelente para poder avaliar a evolução do trabalho realizado. Fico feliz de ver cerca de 140 ginastas, de Norte a Sul do país, praticando a modalidade e com tão bom nível. Aproveitei a oportunidade para convidar cinco ginastas de 15 anos para serem avaliadas em Aracaju com possibilidades de integrar a seleção brasileira de conjuntos, afirmou Camila Ferezin.
Confira os resultados do Brasileiro de Ginástica Rítmica Pré-Infantil e Infanto-Juvenil:
Equipe  Juvenil
1º UNOPAR (PR)  125,350
2º Ítalo Brasileiro (ES)  119,400
3º Clube AGIR (PR)  119,100
Equipe  Pré-Infantil
1º Clube AGIR (PR)  85,150
2º Fantástica (PR)  79,450
3º AGRD Joinville (SC)  75,050
Individual Geral  Juvenil
1º Ana Luisa Passos Neiva  CASSAB (DF)  54,000
2º Amanda Carolina Batista dos Santos  UNOPAR (PR)  52,650
3º Maria Clara de Souza  GRM (MG)  50,450
Individual Geral  Pré-Infantil
1º Maria Eduarda Moraes Pereira  AGINAT (RN)  49,650
2º Sarah Bianca do Nascimento  Brasil F.C. (SP)  48,950
3º Gabriella Coradine Castilho  UNOPAR (PR)  48,550
Arco  Juvenil
1º Maria Eduarda Araka  Marista (AL)  14,750
2º Ana Luisa Passos Neiva  CASSAB (DF)  13,000
3º Kauany Zanettin Paes  AER Sadia (PR)  12,800
Bola  Juvenil
1º Maria Eduarda Araka  Marista (AL)  14,800
2º Maria Eduardo Moraes Pereira  AGINAT (RN)  14,750
3º Alana Santos Barbosa  Gorba (BA)  14,700
Maças  Juvenil
1º Amanda Carolina Batista dos Santos  UNOPAR (PR)  13,600
2º Julia Beatriz Silva  UNOPAR (PR)  13,500
3º Maria Clara de Souza  GRM (MG)  12,800
Fita  Juvenil
1º Ana Carolina Sandrini  AGIN (SC)  11,350
2º Thais Lourencini  Ítalo Brasileiro (ES)  11,050
3º Viviane Miranda  FAE Osasco (SP)  11,000
Mãos Livres  Pré-Infantil
1º Keila Vitória Lima  Gorba (BA)  10,800
2º Lana Yuruka Yanaga  Clube AGIR (PR)  10,750
3º Letícia Carolina da Silva  Clube AGIR (PR)  10,700
Corda  Pré-Infantil
1º Ana Luiza de Souza  AGRD Joinville (SC)  10,650
2º Laís Lemos Apolinário  Fantástica (PR)  9,950
3º Letícia Carolina da Silva  Clube AGIR (PR)  9,800
Bola  Pré-Infantil
1º Letícia Carolina da Silva  Clube AGIR (PR)  11,750
2º Eloá Cristine Godoy Motta  Guaratinguetá (SP)  11,550
3º Alejandra Valentina Montilla  Clube AGIR (PR)  10,650

