Capixaba Luciano e Harley são campeões do Challenger, em Cabo Frio

Publicado em 7 de julho de 2019 às 19:49
- Atualizado há 6 anos
A segunda parada da temporada 2019 do Circuito Challenger de Vôlei de Praia terminou com medalha de ouro para o Espírito Santo. O evento, que aconteceu na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ), teve como campeões as duplas Diana/Andressa (RJ/PB) no feminino, e Luciano/Harley (ES/DF) entre os homens.
No torneio masculino, Luciano e Harley, que tinham conquistado a prata na etapa pernambucana, venceram, na grande final, Allison/Fábio (SC/CE), dupla vinda do qualificatório, por 2 sets a 1 (9/21, 21/13 e 15/10).
Além dos campeões de cada uma das quatro etapas, existe o campeão geral da temporada, somando os pontos obtidos em cada uma das paradas. As duplas vencedoras de uma etapa nos dois gêneros somam 400 pontos e recebem um prêmio de R$ 12 mil. Ao todo, são distribuídos mais de R$ 130 mil em cada etapa aos times participantes.
