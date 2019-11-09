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Em busca do título

Capixaba Lucas Medeiros vai disputar etapa do Mundial de Stand up paddle

A partir deste sábado (09), ele sobe na prancha para disputar a etapa de Barbados, no Caribe, a terceira da temporada, e está motivado para lutar pelo título nas águas caribenhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 21:08

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 21:08

O surfista capixaba Lucas Medeiros vai representar o Brasil na etapa de Barbados do Circuito Mundial de stand up paddle Crédito: Acervo Pessoal
Fera do surfe nacional, o capixaba Lucas Medeiros vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Stand up Paddle. A partir deste sábado (09), ele sobe na prancha para disputar a etapa de Barbados, no Caribe, a terceira da temporada, e está motivado para lutar pelo título nas águas caribenhas. 
"A minha expectativa para o evento é muito grande. Tenho a chance de buscar um resultado inédito na minha carreira que é vencer uma etapa do Mundial. Hoje sou um atleta completo. Surfo ondas grandes, o que toma boa parte da minha carreira. E isso faz com que eu fique mais forte ainda quando eu chego na competição de stand up paddle", declarou o surfista.   

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Lucas não participou da primeira etapa do circuito e por isso não tem mais chances de conquistar o título mundial. Mas essa não é uma preocupação para o atleta. Ele garante que sua motivação não será abalada. "Não luto mais pelo título do circuito. Mas minha preparação não mudou. Venho de uma rotina de treinos muito forte, cheguei aqui em Barbados com antecedência. Estou bem preparado, com um bom equipamento e quero conquistar essa etapa", pontuou.    
Lucas Medeiros se preparou muito e chega com boas chances de conquistar a etapa de Barbados Crédito: Acervo Pessoal
Além da fome do título da etapa, o fato de competir pelo Espírito Santo em uma competição mundial também dá um gás extra ao surfista. "É gratificante ter a oportunidade de representar o meu Estado. E os meus patrocinadores também são capixabas. É legal ver esse movimento e perceber que o surfe vem sendo reconhecido na mídia como esporte de ponta", afirmou Lucas.  
A etapa de Barbados começa neste sábado (09) e vai até o domingo (17). A última etapa do Circuito Mundial acontece em dezembro, nas Ilhas Canárias.

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