Capixaba Gabriel Silva aguarda acerto e pode estrear em breve no UFC

O lutador Gabriel Silva Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriel Silva conta os dias para fazer a sua estreia pelo UFC. Depois de ter sido convidado por Dana White, nos bastidores de sua última vitória, sobre o americano Jake Heffernan, no LFA 63, no início de abril, "Gabito" revelou que já intensificou os treinos aguardando o "ok" da organização sobre o possível adversário. Um dos destaques do MMA no Espírito Santo, o lutador capixabaconta os dias para fazer a sua estreia pelo UFC. Depois de ter sido convidado por Dana White, nos bastidores de sua última vitória, sobre o americano Jake Heffernan, no LFA 63, no início de abril, "Gabito" revelou que já intensificou os treinos aguardando o "ok" da organização sobre o possível adversário.

Gabriel Silva contou que seu empresário, Ed Soares, já está em contato direto com o pessoal do Ultimate e que deve estrear no evento entre os meses de junho e julho.

"Está tudo certo, estou só aguardando o contrato mesmo. O meu empresário está até conversando com o Sean Shelby, que é o match-maker do UFC. Ele falou pra eu já ficar pronto, já intensificar os treinos, porque é muito certo de que no próximo mês ele já me dá uma data para lutar, ali em junho ou julho. Estou pronto, treinando forte para só esperar a oportunidade aparecer."

O episódio do reality show "Lookin' For a Fight" onde o irmão de Erick Silva aparece sendo convidado por Dana White para o UFC já foi exibido. Gabriel Silva foi muito elogiado pelo manager do Ultimate, e também pelo ex-lutador e hall da fama do UFC, Matt Serra.

O lutador Gabriel Silva e o irmão Erick Silva Crédito: Reprodução/Instagram

"O Dana White foi lá gravar o programa, que tem o formato de buscar novos talentos e assinar com alguém no final do programa. O meu episódio já saiu e teve o convite dele. Ainda não assinei, mas estou aguardando nas próximas semanas", finaliza.