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MMA

Capixaba Gabriel Silva aguarda acerto e pode estrear em breve no UFC

Irmão de Erick Silva, o lutador intensificou os treinos e espera subir no octógono do maior evento de MMA do mundo nos próximos meses

Publicado em 

21 mai 2019 às 21:37

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 21:37

O lutador Gabriel Silva Crédito: Reprodução/Instagram
Um dos destaques do MMA no Espírito Santo, o lutador capixaba Gabriel Silva conta os dias para fazer a sua estreia pelo UFC. Depois de ter sido convidado por Dana White, nos bastidores de sua última vitória, sobre o americano Jake Heffernan, no LFA 63, no início de abril, "Gabito" revelou que já intensificou os treinos aguardando o "ok" da organização sobre o possível adversário.
Gabriel Silva contou que seu empresário, Ed Soares, já está em contato direto com o pessoal do Ultimate e que deve estrear no evento entre os meses de junho e julho.
"Está tudo certo, estou só aguardando o contrato mesmo. O meu empresário está até conversando com o Sean Shelby, que é o match-maker do UFC. Ele falou pra eu já ficar pronto, já intensificar os treinos, porque é muito certo de que no próximo mês ele já me dá uma data para lutar, ali em junho ou julho. Estou pronto, treinando forte para só esperar a oportunidade aparecer."
O episódio do reality show "Lookin' For a Fight" onde o irmão de Erick Silva aparece sendo convidado por Dana White para o UFC já foi exibido. Gabriel Silva foi muito elogiado pelo manager do Ultimate, e também pelo ex-lutador e hall da fama do UFC, Matt Serra.
O lutador Gabriel Silva e o irmão Erick Silva Crédito: Reprodução/Instagram
"O Dana White foi lá gravar o programa, que tem o formato de buscar novos talentos e assinar com alguém no final do programa. O meu episódio já saiu e teve o convite dele. Ainda não assinei, mas estou aguardando nas próximas semanas", finaliza.
A ansiedade de Gabriel Silva se justifica porque o lutador que fez o main-event do LFA 63, onde o capixaba venceu Jake Heffernan e impressionou Dana White, já estreou pelo UFC, neste último final de semana. É o norte-americano Derrick "D-Rock" Krantz, que foi derrotado pelo brasileiro Vicente Luque, por nocaute técnico, em Rochester, Nova Iorque.

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