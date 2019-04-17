Capixaba Didi confirma inscrição para o NBA Draft 2019

Capixaba Didi, jogador de basquete Crédito: Getty Images/Divulgação

O capixaba Didi está inscrito no NBA Draft 2019. O ala do SESI/Franca (SP) e da Seleção Brasileira, confirmou nesta quarta-feira, 17, sua presença na cerimônia de 20 de junho, que acontece no Barclays Center (Brooklyn/Nova York).

Didi não esconde a alegria pelo momento pelo qual está passando, mas deixa claro que não pensa ainda no ‘vestibular’ da liga americana. O foco está todo nos playoffs do NBB 11.





"Conversei com os meus agentes e decidimos pela inscrição no Draft. Estou feliz e muito confiante, vivendo um momento maravilhoso na minha vida e na minha carreira. Mas não quero pensar nisso nesse momento. Minha cabeça está aqui no Franca, estamos numa série muito dura contra Bauru e meu foco está todo nos playoffs. Estou muito concentrado e só vou pensar em Draft quando acabar o NBB", afirmou.

A equipe francana venceu Bauru por 94 a 82, fora de casa, na noite da última terça-feira, dia 16, no Ginásio Panela de Pressão, no primeiro jogo da série melhor de cinco das quartas de final – Didi anotou 13 pontos, apanhou sete rebotes e teve dois roubos de bola com 21 de eficiência. As duas equipes voltam a medir forças na próxima segunda-feira, dia 22.

Campeão do Campeonato Sul-Americano 2019 e do Campeonato Paulista 2018, além de peça importante do time francano, dono da melhor campanha na primeira fase do NBB 11, Didi participou na última sexta-feira, dia 12, do 22º Nike Hoop Summit, no Moda Center (Portland), evento que reuniu os jovens mais promissores da categoria sub-19 de Estados Unidos e do mundo.

Cinco brasileiros disputaram a temporada 2018-2019 da NBA: Nenê Hilário (Houston Rockets) e Raul Neto (Utah Jazz) – que seguem nos Playoffs -, Cristiano Felício (Chicago Bulls), Bruno Caboclo (Memphis Grizzlies) e Scott Machado (Los Angeles Lakers). Até hoje, 13 brasileiros foram draftados pela NBA, sendo que dois deles não atuaram na liga (Paulão Prestes e Oscar Schmidt).

BRASILEIROS DRAFTADOS NA NBA

2014 – Bruno Caboclo (Toronto Raptors – 20ª posição)

2013 – Raul Neto (Atlanta Hawks – 47ª posição)

2013 – Lucas Nogueira (Boston Celtics – 16ª posição)

2012 – Fab Melo (Boston Celtics – 22ª posição)

2010 – Paulão Prestes (Minnesota Timberwolves – 45ª posição)

2007 – Tiago Splitter (San Antonio Spurs – 28ª posição)

2006 – Marcus Vinícius (New Orleans/Oklahoma City Hornets – 43ª posição)

2004 – Anderson Varejão (Orlando Magic – 30ª posição)

2004 – Rafael Araújo (Toronto Raptors – 8ª posição)

2003 – Leandro Barbosa (San Antonio Spurs – 28ª posição)

2002 – Nenê Hilário (New York Knicks – 7ª posição)

1988 – Rolando Ferreira (Portland Trail Blazers – 26ª posição)