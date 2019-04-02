Home
Capixaba bilha e conquista etapa do Sul-Americano de vôlei de praia

Além do título no Chile, que vale pontos para o Mundial da categoria, capixaba Thamela foi eleita a melhor jogadora do torneio