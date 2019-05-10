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Velocidade

Campeonato Estadual de Kart promete muita emoção na Serra

Os motores vão roncar alto no Kartódromo Internacional para as 7ª e 8ª etapa
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 mai 2019 às 17:07

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 17:07

No próximo sábado (11), Os motores vão roncar alto no Kartódromo Internacional da Serra para as 7ª e 8ª etapa do Campeonato Capixaba de Kart. Todas as categorias estão com as disputas acirradíssimas. 
Estadual de kart vai agitar o fim de semana na Serra Crédito: Jose Augusto Tovar/Divulgação
Na F4 cup, com um grid de 16 pilotos, a liderança está com Ygor Santana (GS Motorsport), que é seguido pelo atual campeão Caio Cunha Miguel (GTM Motorsport) e pelo veterano e Fabricio Fogolin (Felipe Racing). Mas ainda está tudo em aberto. Tdos têm chances de lutar por vitórias. 
Já na categoria Sprinter a dianteira é de LUCAS BEHAGUE (Fernandes Competições), seguido por Ariel Varella (GS Motorsport) e Juan Daniel (Fernandes Competições). Apesar da liderança, Lucas sabe que tem motivos para ficar ligado, principalmente após Ariel ter vencido as últimas 4 corridas. "Ele é um piloto experiente, e sei que não será fácil ganhar dele. Sempre é uma grande satisfação disputar cada pedaço a de pista com ele, mas estou confiante", declarou Lucas.
Outras três etapas também estarão em disputa: Mirim, Cadete e PKI. A Mirim é liderada por Raphael Gebara (GS Motorsport), enquanto a categoria Cadete tem Arthur Malta (Paulista Competições) na frente. Já a PKI deverá retornar nessa etapa, pois no evento passado o grid não largou.

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