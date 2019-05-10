Campeonato Estadual de Kart promete muita emoção na Serra

Kart. Todas as categorias estão com as disputas acirradíssimas. No próximo sábado (11), Os motores vão roncar alto no Kartódromo Internacional da Serra para as 7ª e 8ª etapa do Campeonato Capixaba de. Todas as categorias estão com as disputas acirradíssimas.

Estadual de kart vai agitar o fim de semana na Serra Crédito: Jose Augusto Tovar/Divulgação

Na F4 cup, com um grid de 16 pilotos, a liderança está com Ygor Santana (GS Motorsport), que é seguido pelo atual campeão Caio Cunha Miguel (GTM Motorsport) e pelo veterano e Fabricio Fogolin (Felipe Racing). Mas ainda está tudo em aberto. Tdos têm chances de lutar por vitórias.

Já na categoria Sprinter a dianteira é de LUCAS BEHAGUE (Fernandes Competições), seguido por Ariel Varella (GS Motorsport) e Juan Daniel (Fernandes Competições). Apesar da liderança, Lucas sabe que tem motivos para ficar ligado, principalmente após Ariel ter vencido as últimas 4 corridas. "Ele é um piloto experiente, e sei que não será fácil ganhar dele. Sempre é uma grande satisfação disputar cada pedaço a de pista com ele, mas estou confiante", declarou Lucas.