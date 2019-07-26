Home
>
Mais Esportes
>
Campeonato Estadual de canoa havaiana vai agitar a Praia de Camburi

Campeonato Estadual de canoa havaiana vai agitar a Praia de Camburi

A capixaba Thassia Marques vai aproveitar a prova circuito estadual e se preparar para o Campeonato Mundial, que será realizado em agosto na Austrália

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 26 de julho de 2019 às 23:38

 - Atualizado há 6 anos

Com litoral privilegiado e extenso, o Espírito Santo tem abraçado diferentes modalidades de esportes marítimos. Remando nessa onda, a Praia de Camburi recebe hoje a segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, o Va’a, como é conhecido oficialmente. O esporte vem ganhando cada dia mais praticantes no Estado e já conta com 20 bases em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra e Linhares (Lagoa Nova e Regência), com cerca de 1500 praticantes.  

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

Thassia Marques, remadora, vai representar o Brasil na Austrália, no Mundial de Canoa Havaiana Crédito: Fernando Madeira

Para as provas deste sábado (27) foram inscritos 150 remadores. O torneio começa a partir das 7h30, nas proximidades do K1. Pela manhã acontecem as provas com as canoas com seis remadores (OC6) e à tarde, a disputa é com as canoas individuais (OC1) e duplas (OC2). A prova poderá ser assistida da areia. Há percursos de 6km, 8km e 10km. 

 

Capixaba João Gomes leva medalha de bronze no Mundial de Natação

A remadora Thassia Marques é um dos principais nomes femininos no circuito estadual. Ela começou no Va’a há oito anos e frequenta o pódio da principal categoria do esporte, a OC6 Open Feminina, há pelo menos dois. Atualmente é capitã e representante capixaba da equipe Vênus que conseguiu a vaga para disputar o torneio mundial após vencer o Campeonato Brasileiro e o Sul-Americano em 2018.

Para ela, a etapa tem uma importância a mais: é a última prova antes do Campeonato Mundial, que será realizado em agosto na Austrália. Se ganhar, a capixaba conquista o título por antecipação.

Aspas de citação

É um treinamento individual. Vai ser intenso, vou correr em quatro provas, então vai ser bem cansativo. Espero chegar bem na minha prova principal que é a OC1. E torcendo pra não entrar muito vento, aí fica mais divertido

Thassia Marques, remadora
Aspas de citação

Sobre a trajetória ela é modesta ao dizer que ainda precisa melhorar para competição nacional, mas valoriza o retrospecto. “Em 2016 fui convidada para fazer parte da Equipe Vênus. Em 2017, batemos na trave duas vezes, conquistamos o vice no Campeonato Brasileiro e no Sul-Americano. Em 2018 tudo correu como o planejado: amadurecemos e conquistamos os dois títulos. Isso nos credenciou a representar o Brasil no Va'a World Distance Championships 2019”, lembra.

 

A capixaba vai para o seu primeiro Mundial e descreve o significado em apenas uma palavra: sonho. “Nunca imaginei que representaria o Brasil em um Campeonato Mundial. Vai ser a prova mais difícil que já enfrentamos até hoje”, conta ressaltando os pés no chão da equipe ao projetar resultados. Além de Thassia, outra integrante da Vênus, a carioca Gabi Latini, também vai levar um pouco do Espírito Santo já que vive no Estado.

O principal objetivo da Vênus é superar a sétima colocação que a equipe feminina brasileira alcançou na última edição da competição de longa distância, realizado no Taiti. “Estudamos alguns adversários e acho até que podemos surpreender alguns deles, mas chegar ao pódio não está no nosso raio de ação. Vamos encontrar equipes com muita tradição na modalidade e séculos de prática. Não dá pra comparar o desenvolvimento dessas equipes como Tahiti, Nova Zelândia, Hawaii, com a nossa” completa.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais