Campeões infantis dos Jogos Escolares são definidos em Guarapari

Publicado em 6 de julho de 2019 às 20:25
- Atualizado há 6 anos
Os campeões infantis dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) foram definidos na manhã deste sábado (6). As disputas aconteceram no Sesc de Guarapari e consagraram os atletas das escolas Tito dos Santos Neves, Ulisses Álvares, Domingos Perim, IPE, Marista, Nice de Paula e Castro Alves, que vão representar o Estado nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ).
No futsal masculino, os alunos da Tito dos Santos Neves, de Nova Venécia, levaram o título em cima da Escola José Cupertino, de Afonso Cláudio, vencendo o confronto por 4 a 2.
Já no feminino, as meninas da Ulisses Álvares, de Vila Velha, golearam a Córrego Dumer, de São Domingos do Norte, por 4 a 0 e, após serem vice-campeãs no ano passado, garantiram vaga para a regional de Cascavel, no Paraná.
Vôlei
Em quadra pelo vôlei masculino, a Escola Domingos Perim, de Venda Nova do Imigrante, conquistou o título de campeão com tranquilidade, vencendo por 3 sets a 0 os alunos da Frederico Pretti, de Santa Teresa.
No feminino, o IPE, de Cachoeiro de Itapemirim, que chegou a final sem perder nenhum set em toda a competição, venceu a Escola São Domingos, de Vitória, também por 3 a 0, e levou o troféu.
Basquete
O Marista, de Vila Velha, garantiu o título após um jogo tranquilo, ganhando do Colégio Jesus Cristo Rei, de Cachoeiro de Itapemirim, por 55 a 26. Este é o terceiro título do time canela-verde, campeão em 2014 e 2018.
Handebol
Como manda a tradição, o Colégio Castro Alves confirmou sua soberania e foi campeão nas duas categorias, feminino e masculino. No feminino, as atletas venceram a escola Emir Macedo, de Pinheiros, em um jogo dramático, com direito a prorrogação, por 23 a 19, conquistando seu décimo quarto título.
Já no masculino, os alunos conquistaram seu décimo título após vitória sobre a escola Daniel Comboni, de Ecoporanga, vencendo a partida por 23 a 13.
Basquete feminino
As campeãs do basquete feminino foram conhecidas na última quinta-feira (04). As atletas da escola Nice de Paula, de Vila Velha, venceram a Cooperativa Educacional de Linhares por 52 a 11 e já estão classificadas para a etapa nacional, em Blumenau (SC), pelo bom desempenho do Estado no ano passado na fase nacional dos JEJ.
A passagem direta para Blumenau, também já está garantida para o Castro Alves, vencedor no handebol feminino e masculino.
Etapa juvenil
A partir da próxima terça-feira (09) começam os jogos da fase juvenil. Cerca de 700 alunos das 46 escolas espalhadas pelos 31 municípios participantes chegam a Guarapari para disputar o título e a chance de representar o Estado nos JEJ.
Próxima fase
Os campeões estaduais disputam a Regional III, entre os dias 2 e 6 de setembro, em Cascavel, no Paraná. Nesta fase, as equipes capixabas enfrentarão alunos de escolas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul.
A fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) acontecerá entre os dias 16 e 30 de novembro, em Blumenau.
Jogos Escolares
Os Jogos Escolares do Espírito Santo buscam fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos e possibilitar a identificação de talentos nas escolas. Têm ainda o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania com aplicação de conhecimento e oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.
Confira lista completa dos campeões:
Basquete
UMEF Nice de Paula (Vila Velha) - feminino
Marista (Vila Velha) - masculino
Futsal
UMEF Ulisses Álvares (Vila Velha) - feminino
EMEF Tito dos Santos Neves (Nova Venécia) - masculino
Handebol
Colégio Castro Alves (Cariacica) - feminino
Colégio Castro Alves (Cariacica) - masculino
Vôlei
IPE (Cachoeiro de Itapemirim) - feminino
EEEF Domingos Perim (Venda Nova do Imigrante) - masculino
