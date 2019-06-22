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Vila Velha

Campeão mundial é homenageado por 750 alunos da Vila Olímpica

Paulo André Camilo visitou o espaço onde deu seus primeiros passos para virar atleta de corrida

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 14:39

Publicado em 

22 jun 2019 às 14:39
Campeão mundial no revezamento 4X100, Paulo André Camilo visitou a Vila Olímpica, em Vila Velha Crédito: Felix Falcão/PMVV
Campeão mundial do revezamento 4x100m no Japão, em maio, Paulo André Camilo voltou para “casa” nesta quarta-feira (19). O atleta foi homenageado por 750 alunos da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Professor Rubens José Vervloet Gomes, a Vila Olímpica, localizada no bairro Soteco.
Na Vila Olímpica, Paulo André deu os seus primeiros passos rumo ao estrelato no mundo esportivo. Sempre que pode, ele treina na Umef, com o pai e instrutor, o professor de Educação Física Carlos Camilo.
"A Vila Olímpica faz parte de minha história. É sempre bom vir a esta escola, que desenvolve um belo trabalho esportivo junto aos seus alunos", declarou o campeão mundial, que recebeu uma placa comemorativa e foi "tietado" pelos alunos e quase não conseguiu discursar durante evento em sua homenagem, promovido pela Secretaria Municipal de Educação.
> Campeão mundial, Paulo André Camilo revela o segredo do revezamento
As homenagens ao atleta não se resumiram à uma placa comemorativa. Alunos da Umef Professor Rubens José Vervloet Gomes desenharam uma grande imagem do atleta, na parte externa da parede do ginásio poliesportivo da escola. O desenho fica diante da pista de atletismo do complexo, onde Paulo André treina, mantendo as origens e aperfeiçoando sua técnica. O esportista também foi agraciado com apresentação de dança de alunas da unidade.
“Esse desenho vai inspirar a todos os estudantes e atletas que treinam e estudam aqui na Vila Olímpica”, afirmou a aluna Sara Alves, do 9° Ano A da Professor Rubens José Vervloet Gomes. O trabalho artístico foi coordenado pela professora do Projeto Arte por Toda Parte, Júnia Novaes.
“Paulo André é uma conquista da Rede Municipal, da Vila Olímpica, do Brasil”, ressaltou a diretora da Umef Professor Rubens José Vervloet Gomes, Fabia Rodrigues Ferrari.

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