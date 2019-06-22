Campeão mundial é homenageado por 750 alunos da Vila Olímpica

Campeão mundial no revezamento 4X100, Paulo André Camilo visitou a Vila Olímpica, em Vila Velha Crédito: Felix Falcão/PMVV

Na Vila Olímpica, Paulo André deu os seus primeiros passos rumo ao estrelato no mundo esportivo. Sempre que pode, ele treina na Umef, com o pai e instrutor, o professor de Educação Física Carlos Camilo.

"A Vila Olímpica faz parte de minha história. É sempre bom vir a esta escola, que desenvolve um belo trabalho esportivo junto aos seus alunos", declarou o campeão mundial, que recebeu uma placa comemorativa e foi "tietado" pelos alunos e quase não conseguiu discursar durante evento em sua homenagem, promovido pela Secretaria Municipal de Educação.

As homenagens ao atleta não se resumiram à uma placa comemorativa. Alunos da Umef Professor Rubens José Vervloet Gomes desenharam uma grande imagem do atleta, na parte externa da parede do ginásio poliesportivo da escola. O desenho fica diante da pista de atletismo do complexo, onde Paulo André treina, mantendo as origens e aperfeiçoando sua técnica. O esportista também foi agraciado com apresentação de dança de alunas da unidade.

“Esse desenho vai inspirar a todos os estudantes e atletas que treinam e estudam aqui na Vila Olímpica”, afirmou a aluna Sara Alves, do 9° Ano A da Professor Rubens José Vervloet Gomes. O trabalho artístico foi coordenado pela professora do Projeto Arte por Toda Parte, Júnia Novaes.