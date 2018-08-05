Caio Cunha e Lucas Behague pisam fundo e brilham no Capixaba de Kart

Estadual de Kart Crédito: Pedro Gomes

Foi emocionante, teve briga por posição, derrapagens que levantou a torcida e ultrapassagens ousadas. Foi assim, recheado de emoções, que se desenrolou as corridas das etapas 7 e 8 do Campeonato Capixaba de Kart, realizada no Kartódromo Internacional da Serra, em Jacaraípe. Abrindo os trabalhos do dia, Caio Cunha Miguel, conhecido no esporte por ser um jovem talentoso, pisou fundo para conquistar o título da etapa na categoria F4 Cup. O piloto do carro verde de número 110 começou tendo um dia ruim ao ter dificuldades na 1ª bateria. Largou em 3º e foi buscar a liderança na garra. Na 2ª prova, largou na frente e dominou até a bandeirada final. Ao rival direto pelo título Fabricio Fogolin restou lamentar o dia inspirado de Caio, que agora deslancha na ponta do torneio. Pedro Bica, segundo melhor no dia, ocupa a 3ª posição na classificação geral.

As corridas de hoje mostraram a qualidade da equipe. A primeira corrida foi na chuva, a segunda com pista seca e fomos muito bem nas duas situações, o que mostra a força da equipe. Já é nossa quarta vitória no campeonato e estamos contentes com o aproveitamento. Além disso, ampliamos a liderança no geral e agora é ter cabeça para ir em busca do pentacampeonato, destacou Caio Cunha Miguel, de 19 anos.

Capixaba de Kart segue embalado Crédito: Pedro Gomes

Já na categoria sprinter, que presenteou os fãs do esporte presentes no kartódromo com duas baterias disputadas até os minutos finais, Lucas Behague não era um dos mais cotados para vencer as disputas, já que até então não tinha vencido nenhuma etapa. Contudo, a confiança estava em alta e Lucas não tomou conhecimento dos adversários e levou seu carro ao limite. O jovem de 16 anos fez uma etapa de recuperação. Largou na sexta colocação, ganhou três posições logo na primeira curva e não demorou para assumir a ponta. Depois abriu boa vantagem para Miguel Nieto e Romarcio Viola e apenas administrou.

Lucas Behague Crédito: Pedro Gomes