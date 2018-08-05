Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emoção na pista

Caio Cunha e Lucas Behague pisam fundo e brilham no Capixaba de Kart

Caio Cunha Miguel vence de ponta a ponta na F4 Cup; Lucas Behague, mesmo largando na primeira corrida em sexto, deu a volta por cima e foi o nome do dia na sprinter

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 21:40
Estadual de Kart Crédito: Pedro Gomes
Foi emocionante, teve briga por posição, derrapagens que levantou a torcida e ultrapassagens ousadas. Foi assim, recheado de emoções, que se desenrolou as corridas das etapas 7 e 8 do Campeonato Capixaba de Kart, realizada no Kartódromo Internacional da Serra, em Jacaraípe. Abrindo os trabalhos do dia, Caio Cunha Miguel, conhecido no esporte por ser um jovem talentoso, pisou fundo para conquistar o título da etapa na categoria F4 Cup. O piloto do carro verde de número 110 começou tendo um dia ruim ao ter dificuldades na 1ª bateria. Largou em 3º e foi buscar a liderança na garra. Na 2ª prova, largou na frente e dominou até a bandeirada final. Ao rival direto pelo título Fabricio Fogolin restou lamentar o dia inspirado de Caio, que agora deslancha na ponta do torneio. Pedro Bica, segundo melhor no dia, ocupa a 3ª posição na classificação geral.
As corridas de hoje mostraram a qualidade da equipe. A primeira corrida foi na chuva, a segunda com pista seca e fomos muito bem nas duas situações, o que mostra a força da equipe. Já é nossa quarta vitória no campeonato e estamos contentes com o aproveitamento. Além disso, ampliamos a liderança no geral e agora é ter cabeça para ir em busca do pentacampeonato, destacou Caio Cunha Miguel, de 19 anos.
Capixaba de Kart segue embalado Crédito: Pedro Gomes
Já na categoria sprinter, que presenteou os fãs do esporte presentes no kartódromo com duas baterias disputadas até os minutos finais, Lucas Behague não era um dos mais cotados para vencer as disputas, já que até então não tinha vencido nenhuma etapa. Contudo, a confiança estava em alta e Lucas não tomou conhecimento dos adversários e levou seu carro ao limite. O jovem de 16 anos fez uma etapa de recuperação. Largou na sexta colocação, ganhou três posições logo na primeira curva e não demorou para assumir a ponta. Depois abriu boa vantagem para Miguel Nieto e Romarcio Viola e apenas administrou.
Lucas Behague Crédito: Pedro Gomes
Foi bem disputado, pois a chuva me atrapalhou um pouco. Fora isso a corrida foi ótima e todos os acertos que fizemos no kart corresponderam. Estar na liderança é um privilégio, afinal estou correndo contra pilotos experientes e fortes. Meu objetivo agora é ir em busca do meu quinto título estadual, pontuou Lucas, que em outubro viaja para disputar a Copa Brasil, um dos principais torneios de kart do país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados