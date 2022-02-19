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‘Cada vez mais indispensável para o Olympique’, diz jornal francês sobre Gerson

Após sequência como titular na equipe de Jorge Sampaoli, o meia brasileiro ganhou elogios da imprensa francesa
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Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 15:56
Após boa vitória do Olympique de Marselha pela Conference League na última quinta-feira, Gerson ganhou elogios da imprensa francesa. O volante, que recebeu críticas em seu início no clube, foi elogiado pelo jornal ‘L’Equipe’. De acordo com o veículo, Gerson é ‘cada vez mais indispensável’.> PSG irá propor oferta irrecusável para Mbappé, segundo portal francês
- Hoje, as críticas são mais raras. O preço da sua transferência, uma das maiores da história do Olympique, é um fardo do qual ele está em vias de se libertar. Conforme as performances se tornam cada vez mais sólidas, o valor agora parece menos proibitivo - escreveu o jornal francês.
Após uma mudança de posicionamento em campo, Gerson ganhou sequência como titular na equipe de Jorge Sampaoli e vem tendo boas atuações. De acordo com o jornal, o presidente do Olympique, Pablo Longoria, chegou a conversar com o meia para explicar como funciona o futebol francês e ajudar em sua adaptação.
- Ele ainda não está 100%, mas está chegando perto do seu melhor. Está mais relaxado, menos nervoso e impaciente. Ele entende francês, gosta de jogar neste time. Quando os torcedores do Olympique estão empolgados, eles lembram os torcedores do Flamengo, e isso agrada muito ao Gerson - disse Tulio de Melo, empresário que ajudou na transferência do brasileiro para o Olympique.
Gerson já conta com quatro gols e quatro assistências em 29 jogos pelo Olympique de Marselha, que está na vice-liderança do Campeonato Francês.
Crédito: Gersonéexaltadopelaimprensafrancesa(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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