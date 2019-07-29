Adrenalina

Bruno Crivilin é o mais rápido na sexta etapa do Brasileiro de Enduro

Capixaba, que é natural de Aracruz, venceu as provas E1 e Enduro GP na penúltima etapa da temporada, em Paraopeba

Bruno Crivilin é o mais rápido da E1 na sexta etapa do Brasileiro de Enduro FIM Crédito: Idário Café/Mundo Press

A sexta e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, encerrada no último domingo (28), em Paraopeba (MG), foi marcada por disputas equilibradas e a vitória do capixaba Bruno Crivilin, da equipe Honda Racing, na categoria E1. Os pilotos tiveram que percorrer por dia três voltas em um circuito de 44 km.

Natural de Aracruz, Crivilin venceu a prova de sábado na E1 e na Enduro GP (geral) com seis segundos de vantagem para o francês Romain Dumontier. Já no segundo dia, o capixaba levou a melhor na E1, porém terminou apenas cinco segundos atrás do estrangeiro na geral.

O resultado levou Crivilin à vice-liderança das categorias E1 e Enduro GP. “Eu já imaginava que a etapa seria assim. Ganhei algumas especiais (trechos cronometrados) e o francês ganhou outras, com diferenças de poucos segundos e até mesmo centésimos de segundo. Estou satisfeito com o resultado, porque o campeonato ainda está aberto e vamos com tudo para a grande final”, ressalta o piloto.

