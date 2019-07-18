Capixaba

Basquete: destaque na Summer League, Didi vive expectativa pelo Mundial

Ala do Sydney Kings, capixaba de 20 anos foi convocado para a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, na China

Didi, ala do Sydney Kings e da seleção brasileira Crédito: NBA/Divulgação

Depois da disputa da NBA Summer League 2019 pelo New Orleans Pelicans na semana passada (a equipe chegou à semifinal), o capixaba Didi Louzada já está de volta ao Brasil.

Foram cinco semanas nos Estados Unidos, entre treinos para equipes da liga, a seleção no NBA Draft 2019 (35ª escolha / segundo round pelo Atlanta Hawks, mas envolvido em negociação com o Pelicans) e a disputa do torneio em Las Vegas.

“Acho que meu primeiro contato foi muito bom. Foi uma experiência boa que eu tive. Em um campeonato curto eu joguei acho que três, quatro jogos. Mas deu para mostrar o meu potencial e porque eu cheguei na NBA”, disse o ala, que complementou sobre o contato com os astros da liga norte-americana.

Marcos Henrique Louzada Silva, o Didi: capixaba selecionado no Draft da NBA Crédito: Reprodução/Instagram

“Minha primeira relação na verdade foi com os jogadores Nick e com o Jackson porque a gente tava treinando individual. Foi um contato bom depois da troca que foi oficializada. A gente teve um contato com a equipe, tudo mundo me recebeu muito bem por mais que eu não conseguia falar o inglês muito bem. Fiquei bem feliz com a recepção que eu tive. eu não esperava ter uma recepção tão grande”, destacou o jovem jogador.

Didi, nascido e descoberto em um projeto social em Cachoeiro de Itapemirim, foi convocado para a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIBA China 2019, assinou contrato com o Sydney Kings (Austrália) para a temporada 2019-2020 e conversou com a imprensa nesta quarta-feira (17), no Rio.

“Está acontecendo muita coisa em pouco tempo, tenho 20 anos, e participar da minha primeira Copa do Mundo é gratificante para mim, estar representando meu país, poder jogar pelo povo brasileiro, então pode esperar o mesmo que o mesmo jogador da Summer League, mais focado ainda. Eu vou fazer de tudo para ajudar o nosso país na Copa do Mundo”, disse

Didi vai seguir para Sydney logo após o Mundial na Ásia. O Brasil está no Grupo F ao lado de Grécia, Montenegro e Nova Zelândia e a chave está sediada em Nanjing (31 de agosto a 15 de setembro). O ala tem contrato de um ano e sua ida para a Oceania foi por meio do recém-criado programa ‘Next Star’ (2017), que possibilita o intercâmbio de atletas da NBA e da NBL (liga da Austrália).

”A expectativa está grande, estou bastante ansioso para começar a jogar lá pelo Sydney Kings. Acredito eu que toda equipe do Pelicans está fazendo o melhor para mim. Quero desenvolver o meu jogo, desenvolver a língua e ficar fluente”.

