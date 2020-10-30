Avancini é campeão brasileiro de mountain bike no Short Track

Crédito: Alemão Silva/MTB Festival

Os ciclistas Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing) e Giuliana Morgen (Sense Factory Racing) conquistaram nesta sexta-feira o título inédito de campeões brasileiros de Short Track (XCC) no mountain bike. Neste sábado, será a vez da disputa do Cross Country Olímpico (XCO), prova que o fluminense disputará nos Jogos de Tóquio.

O Short Track foi realizado em um circuito reduzido, com extensão de 1.680 m e 48 m de altimetria por volta, o que favorece ciclistas com maior explosão física. Além do vencedor Henrique Avancini, estiveram no pódio José Gabriel Marques (Corinthians Audax Bike Team) e Gustavo Xavier (Specialized Racing BR). O top 3 feminino teve ao lado da jovem Giugiu, de apenas 17 anos, vivendo o primeiro ano na categoria júnior, as atletas Raiza Goulão (Corinthians Audax Bike Team) e Letícia Cândido (Specialized Racing BR).

Entre os homens, a disputa começou com os ciclistas Henrique Avancini, José Gabriel e Gustavo Xavier entre os primeiros colocados, com as companhias de Edson Rezende e Ulan Galinsky, que na segunda volta ficaram para trás. Já na quarta de sete voltas, Avancini fez um ataque bem sucedido e liderou até o fim para garantir mais um título nacional, o seu 16º - são 14 no XCO, um no XCM (Maratona) e um no XCC. A duas voltas do fim, José Gabriel acelerou e deixou Gustavo para garantir o vice-campeonato.

- Foi uma disputa bastante intensa. O circuito mostrava que seria uma prova dura e física. Mas, com a lama, ficou bastante complicado. Havia bastante água até antes da primeira subida. No finalzinho da subida, a lama escurecia o que dificultava a tração da bike. Se você gastasse mais onde estava bom para pedalar, depois faltava - analisou Avancini.

- O Gustavo e o Zé estavam bem e no meio da prova fiz uma ataque mais forte, porque eu não queria arriscar. O trecho final era fácil de cometer erros e percebi que o corte de 80% não foi o suficiente, então previ que teríamos retardatários na frente. Para não ficar agarrado atrás de ninguém eu precisava de uma vantagem. Nos metros finais, a pista não favorecia para sprint por ter várias curvas antes no asfalto, então tentei conseguir a vitória o mais cedo possível - comentou.

- Sei que nem título nem ranking mundial entram na pista. Se chegar aqui e não entregar resultado, a galera esquece muito rápido. Sei o quanto é importante encarar as provas com seriedade e também como é difícil manter-se em alerta e motivado após uma grande conquista ,que trabalhei por ela tanto tempo. Neste momento, preciso dar uma descarga, parar um pouco e curtir ser o número 1 do ranking mundial. Estou muito feliz em chegar nesta marca e sei que é muito importante para mim. Feliz de conquistar tudo o que conquistei neste ano - complementou Avancini

A disputa entre as mulheres começou com bastante estudo entre as ciclistas nas primeiras duas voltas e aos poucos o pelotão foi se quebrando. O que eram sete atletas na primeira volta e cinco na segunda, diminuiu em seguida para apenas três - Giuliana Morgen, Raiza Goulão, Letícia Cândido. Na quinta e penúltima volta, Giugiu fez um ataque perfeito e conseguiu abrir quase 20 segundos de vantagem para as duas concorrentes, apenas administrando no final.

- Sabia quem poderia vir comigo e durante a prova eu analisei onde elas apertavam o ritmo e onde perdiam algum tempo para mim. Eu ataquei na hora certa. Testei antes de atacar e na hora que eu vi que sobrou um pouco, fui e acelerei. Eu treinei para essa modalidade, tendo usado como aprendizado a última competição que tive contra elas no short track há alguns meses e desta vez deu certo. A felicidade é enorme. Espero crescer cada vez mais e colocar, no futuro, nosso mountain bike brasileiro aos olhos do mundo, assim como o Avancini fez - disse Giugiu.Pódio do Campeonato Brasileiro de MTB XCC:

Masculino1-Henrique Avancini - 30min12seg2-José Gabriel Marques - 30min26seg3-Gustavo Xavier - 30min55seg