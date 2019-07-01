Home
Atletismo: Paulo André Camilo garante vaga na Olimpíada de Tóquio

Com a marca de 10s04, o atleta de 20 anos venceu o Meeting São João, em Portugal, e vai representar o Brasil nos 100m rasos de Tóquio