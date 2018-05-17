Atlético Itapemirim luta muito, mas Paysandu leva a Copa Verde

O Atlético Itapemirim foi valente e lutou de igual para igual com o Paysandu, em um estádio Mangueirão com 35 mil pessoas. Toda a entrega, porém, não foi suficiente para reverter a desvantagem dos capixabas - derrota por 2 a 0 no Kleber Andrade. O Galo da Vila ficou no 1 a 1, na noite desta quarta-feira (16) com o Papão, sendo vice-campeão da Copa Verde. Foi a primeira vez que um time capixaba decidiu uma competição nacional.

Pedro Carmona fez o gol de empate do Papão e que garantiu o título aos paraenses Crédito: Jorge Luiz/Paysandu SC

O JOGO

Precisando reverter a derrota em solo capixaba, o Galo da Vila se lançou ao ataque, mas quem ameaçava de verdade era o Paysandu. Bambu, desde os minutos iniciais, mostrou que não seria fácil superá-lo. Na única chance que teve, o Atlético Itapemirim não desperdiçou.

Aos 39 minutos, na única chances do Galo da Vila, Franklin fez boa jogada pela direita e centrou forte para a área. Eraldo cabeceou forte e estufou as redes paraenses. O gol colocava o Galo de volta na disputa.

Na volta do intervalo, a tônica do jogo era idêntica: o Paysandu pressionava e o Galo da Vila jogava por uma bola. O que se viu, porém, foi o time capixaba cansar e o Papão da Curuzu elevar a pressão.

De tanto insistir, os mandantes chegaram à igualdade. Aos 27 minutos, o meia Pedro Carmona recebeu na meia lua e bateu sem chances para Bambu.

Precisando de um 4 a 1 para ser campeão, o Galo da Vila tentou um abafa, mas já não encontrava mais forças. No fim, após muita entrega, o Paysandu sagrou-se campeão, mas o Atlético Itapemirim saiu de campo vendendo muito caro e ciente de que pode sonhar com voos mais altos.

PAYSANDU 1 X 1 ATLÉTICO ITAPEMIRIM

Paysandu: Renan Rocha; Diego Ivo, Edimar, Perema e Matheus Silva (Maicon Silva); Renato Augusto, Nando Carandina, Victor Lindenberg (Mateus Müller) e Mike; Moisés (Pedro Carmona) e Cassiano. Técnico: Dado Cavalcanti

Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana (Pedrão) e Marcos Felipe; Araruama, Júnior Santos (Henrique) e Fabiano; Pikachu (Bruno), Eraldo e Franklin. Técnico: Zé Humberto

Gols: Eraldo, aos 39 minutos do 1º tempo. Pedro Carmona, aos 27 minutos do 2º tempo. Estádio: Mangueirão (Belém-PA)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Público: 28.900 pagantes/35.000 no total